Con un llamado a dejar atrás los diagnósticos y convertir las ideas en acciones concretas, se inauguró la edición 63 del CADE Ejecutivos 2025, organizada por IPAE Acción Empresarial, bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”. Tras 17 años, el encuentro vuelve a Lima con el propósito de impulsar decisiones firmes que permitan recuperar el rumbo del país, en torno a cinco pilares fundamentales: crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad.

La presidenta del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2025, María Isabel León, abrió el foro destacando que “el Perú renace desde la dignidad de sus ciudadanos, a través del liderazgo y la acción”. En su discurso, convocó a los empresarios a convertirse en verdaderos constructores de la patria y a no permanecer en silencio frente a los problemas del país.

Inauguración del CADE Ejecutivos 2025, foro organizado por IPAE Acción Empresarial.

“Estamos sobre diagnosticados, lo que necesitamos ahora son acciones que enciendan brújulas, que reconstruyan confianza, que generen equidad y que nos unan”, afirmó León, al pedir que el foro marque un nuevo inicio en la forma de pensar y actuar del empresariado peruano.

León también subrayó que el empresariado no debe ser estigmatizado, recordando que “los empresarios no somos extraterrestres, somos peruanos que desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa contribuimos al desarrollo del país”. Agregó que el compromiso empresarial implica más que generar ganancias: “hacer empresa en el Perú es asumir un compromiso con su desarrollo, con su gente y con su futuro”.

Por su parte, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, reafirmó el propósito institucional de promover la acción responsable del empresariado como fuerza de bienestar colectivo. “El liderazgo empresarial no puede reducirse a sostener la economía. Debe sostener también el sentido común, la racionalidad y la sensibilidad para mantener el rumbo”, expresó.

Galdós advirtió que el país atraviesa un punto de inflexión, marcado por la pérdida de confianza y la fragmentación política, e hizo un llamado directo al Gobierno de transición. “Cumplan con el calendario electoral con rigurosidad y total transparencia. Enfrenten la inseguridad con decisión y unidad y destraben las inversiones que devuelvan el dinamismo a la economía. El Perú no tiene tiempo que perder”, dijo.

Asimismo, instó a los jóvenes conectados desde universidades públicas y privadas a permanecer en el país y asumir el reto de transformarlo. “El futuro del Perú no se construye en el extranjero. Se forjará en cada acto de coherencia y en cada decisión tomada con integridad”, afirmó.

En su mensaje, Galdos recalcó que el Perú requiere líderes que actúen con propósito y valentía. “El Perú no necesita más lamentos. Requiere decisiones y acciones valerosas. Este CADE es una invitación a trascender el desencanto y pasar al compromiso. Porque el Perú no se cambia con discursos, sino con el ejemplo”, anotó.

El presidente de la República, José Jerí, participó en la inauguración del CADE Ejecutivos 2025 con las palabras de bienvenida, junto a Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, y María Isabel León, presidenta del comité organizador del foro.

Con esta edición, el CADE Ejecutivos busca generar consensos y compromisos que fortalezcan la institucionalidad democrática y reactiven la confianza en el país.