Ante la grave crisis política y social que atraviesa el país, la Unión de Gremios —conformada por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Confederación de Cámaras de Comercio de Perú (Perucámaras) y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes— emitió un pronunciamiento en el que hizo un llamado urgente a la serenidad, la responsabilidad y el respeto irrestricto al Estado de derecho.

El comunicado subraya que el Perú necesita “gobernabilidad, estabilidad y consensos” para retomar el camino del desarrollo, la inversión y la lucha contra la pobreza. Los gremios lamentaron los hechos de violencia registrados durante la marcha del 15 de octubre, que dejaron como saldo una persona fallecida y más de un centenar de heridos —88 de ellos efectivos policiales—, y exigieron una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para sancionar a los responsables.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

TAMBIÉN LEE | Cobro por conexiones internacionales en el Jorge Chávez confronta a aerolíneas y a LAP

Asimismo, expresaron su respaldo a la labor de la Policía Nacional del Perú “en su esfuerzo por preservar la vida, proteger la propiedad privada y garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos”. Los gremios reafirmaron también su respeto al derecho constitucional a la protesta pacífica, pero condenaron de manera firme toda forma de violencia que ponga en riesgo la vida y los bienes públicos o privados. “La violencia no construye soluciones: las destruye”, advierte el texto.

Finalmente, la Unión de Gremios reiteró su compromiso con la institucionalidad y la democracia, e instó al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Poder Judicial y al Ministerio Público a trabajar de forma coordinada, dejando de lado los intereses personales y políticos en favor del bienestar del país y de la paz social.