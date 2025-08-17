Gremios plantean estas opciones para reducir o mover feriados a fin de frenar pérdidas millonarias en Perú, ¿de quién depende?

La propuesta de reducir los feriados nacionales de 16 a 12 días volvió a la mesa en la última reunión de los gremios empresariales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta vez, ComexPerú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) coincidieron en que la medida es necesaria para mejorar la productividad y competitividad, pero advirtieron que debe acompañarse de alternativas que eviten un rechazo político y social.

Según cálculos del Banco Central de Reserva citados por Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, cada feriado representa una pérdida de alrededor de S/ 400 millones en productividad. “Si multiplicamos esa cifra por los 16 feriados actuales, hablamos de más de S/ 6.000 millones al año”, indicó. Añadió que el impacto es mayor en sectores que no pueden detener operaciones —como manufactura continua, minería o producción de materiales de construcción—, donde incluso un paro breve implica altos costos de reinicio. También mencionó que actividades como turismo y ciertos servicios, aunque siguen operando en feriados, afrontan sobrecostos adicionales en transporte y otros rubros.

Para la SNI, en los últimos cuatro años el Perú sumó cuatro nuevos feriados, con lo que ahora es uno de los países con más días libres remunerados en la región, junto a Argentina, Chile y Colombia. “Mantener estos feriados reduce la productividad, incrementa los costos y fomenta la informalidad”, advirtió el gremio, que propone conmemorar las fechas históricas sin interrumpir las labores . La SNI precisó que no es posible calcular con exactitud el impacto en empleo, pero sí la reducción de horas de trabajo en industrias que paran, mientras que las que continúan operando no tienen otra opción que pagar triple remuneración. Advirtió además que las empresas pequeñas podrían ver afectadas sus planillas por el incremento de gastos.

Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, indicó que la eliminación de feriados se plantea para reducir el impacto negativo sobre el PBI, en especial en aquellos que no forman parte de fines de semana largos y que frenan el desempeño de varios sectores. Precisó que los feriados afectan principalmente a minería, manufactura, construcción, servicios financieros y administración pública, que en conjunto representan cerca del 40% del PBI y detienen total o parcialmente su producción en esas fechas. En contraste, sectores como alojamiento y restaurantes, transporte y, en menor medida, comercio —que suman alrededor del 18% del PBI— registran incrementos de actividad, aunque el saldo neto es negativo, con una pérdida estimada de S/801 millones por día no laborable.

Chávez subrayó que las micro y pequeñas empresas, donde la productividad del trabajador es menor, son las más perjudicadas. “Un día que se deja de trabajar hace más difícil que se generen los ingresos necesarios para cubrir la remuneración mensual y los costos fijos de los negocios”, señaló. Añadió que, en el caso de actividades de baja productividad, reducir feriados ayudaría a conservar empleo formal, evitando despidos. Como alternativa, planteó que algunos feriados se mantengan solo en la región vinculada al hecho histórico o cultural, lo que fomentaría la actividad local sin afectar de manera generalizada la producción nacional.

Zacnich, por su parte, propuso tres caminos: eliminar los feriados recientes, convertirlos en días conmemorativos no laborables o trasladarlos a lunes o viernes cuando caigan a mitad de semana, siguiendo modelos aplicados en Colombia y Chile. “Si la finalidad es impulsar el turismo, no tiene sentido que un feriado caiga un martes o miércoles; lo lógico es moverlo para permitir fines de semana largos”, dijo. También sugirió contar con un cuadro de actividades que trabajan de forma ininterrumpida para dimensionar mejor el impacto sectorial.

En cuanto al empleo, los gremios coinciden en que no se producirían despidos directos, aunque las mypes podrían verse forzadas a recortar gastos, incluso personal, por el sobrecosto que implica pagar triple remuneración.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que la reducción o modificación de los feriados establecidos en el país solo puede realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso de la República, dado que es una materia de competencia legislativa. Indicaron que esta propuesta ha sido planteada por algunos gremios en reuniones con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del MEF; sin embargo, al requerir un cambio normativo, la decisión final recae exclusivamente en el Congreso.

La viabilidad de la propuesta, sin embargo, enfrenta obstáculos. “Todo derecho adquirido es difícil de revertir. Se necesita inteligencia política: primero conversar con las bancadas y los actores involucrados, no lanzarlo directo a los medios”, advirtió Zacnich, quien además planteó establecer reglas para que futuros feriados sean evaluados antes de su aprobación.