La fuga de gas y deflagración en la estación de válvulas KP 43, en Megantoni (Cusco), motivó la declaratoria de emergencia en el suministro de Camisea. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
    La fuga de gas y deflagración en la estación de válvulas KP 43, en Megantoni (Cusco), motivó la declaratoria de emergencia en el suministro de Camisea. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

  • El Minem declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo tras la deflagración registrada. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
  • La paralización preventiva del transporte de gas natural en Camisea se produjo luego del incidente reportado el 1 de marzo en Megantoni. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
  • El incidente obligó a priorizar el abastecimiento de gas para hogares y servicios esenciales. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
  • Centrales termoeléctricas que operaban con gas de Camisea fueron reemplazadas temporalmente por unidades que utilizan diésel. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
  • El Gobierno priorizó el consumo residencial y el transporte público masivo durante la emergencia energética. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
  • Osinergmin señaló que desplegó equipos de fiscalización tras la deflagración. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
  • Osinergmin señaló que desplegó equipos de fiscalización tras la deflagración. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Por Redacción EC

Los grifos de Lima dejaron de vender Gas Natural Vehicular (GNV) a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

