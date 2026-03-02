Los grifos de Lima dejaron de vender Gas Natural Vehicular (GNV) a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

La restricción fue establecida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) luego de la fuga de gas y deflagración ocurridas en una estación de válvulas del sistema de transporte ubicada en el distrito de Megantoni, en Cusco.

La disposición, oficializada mediante resolución directoral, ordena que el volumen disponible de gas natural se destine prioritariamente al consumo residencial, comercial y al transporte público masivo que opera exclusivamente con GNV.

En ese contexto, los autos particulares, taxis, mototaxis y vehículos de carga quedan fuera de la asignación mientras dure la emergencia.

El Minem declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo, con el objetivo de garantizar la continuidad del abastecimiento energético y evitar desabastecimientos en sectores considerados esenciales.

La medida se adoptó luego de que la concesionaria del sistema activara sus protocolos de seguridad y paralizara preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural.

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que monitorea el cumplimiento del mecanismo de racionamiento activado durante la emergencia y supervisa que la distribución del gas se realice conforme a los criterios establecidos por el Minem.