El Perú se mantiene como uno de los mercados relevantes para Air France-KLM en América Latina por su aporte a los ingresos, su dinamismo y sus perspectivas de crecimiento. Es así que la compañía mantiene una atención especial sobre las oportunidades de desarrollo de su operación.

Ya con 15 años desde el lanzamiento de la ruta entre Lima y París, Air France inició esta conexión con tres vuelos semanales y luego incrementó progresivamente su oferta a cinco y las siete frecuencias que tiene actualmente. En los períodos de mayor demanda, la operación ha alcanzado incluso los diez vuelos por semana.

Hasta el momento, la aerolínea, que conecta con la ciudad parisina, viene creciendo 16% de enero a octubre en el país, contó Guilhem Mallet, gerente general de Air France- KLM para América Latina, durante un evento organizado para la prensa.

Por su parte, KLM, que conecta la capital peruana con Ámsterdam, muestra un dinamismo importante y viene creciendo a un ritmo de 13% en el último año. Ambas rutas crecen con tres segmentos clave en Perú: corporativo, ocio y estudiantil.

Viajes corporativos y ‘boom’ de conexiones con Asia

El segmento corporativo constituye uno de los principales ejes comerciales de la compañía en Perú. Dentro de este, Claudia Ruaro, gerenta comercial de Air France- KLM, destacó los viajes desde Lima hacia China vía sus rutas de Ámsterdam y Paris, a través también de su alianza con China Eastern Airlines. La ejecutiva destacó algunos destinos más requeridos como Beijing y Shenzhen.

De acuerdo a la ejecutiva y Mallet, esta ruta aérea ha visto un fuerte impulso en el último año, lo que atribuye a la exención de la visa de peruanos hacia el dragón asiático. En esta ruta y en otras rutas hacia China, además, han percibido un incremento en la preferencia de conectar por Europa. Una tendencia que se percibe hace algunos pocos años, pero que se ha acentuado durante este 2026.

KLM se posiciona como una aerolínea que prioriza la innovación como parte de su estrategia, indican los ejecutivos. / Mark Wagtendonk

¿Por qué? Según los voceros, algunos clientes corporativos muestran una mayor preferencia por conectar en Europa debido a requisitos de visado y a cambios en las políticas de viaje de determinadas empresas ante el contexto geopolítico.

¿Quiénes son los viajeros que están impulsando este ‘boom’? Ruaro explicó que, por ejemplo, se da por la asistencia de comerciantes a ferias como por los desplazamientos asociados con empresas chinas que operan en el país.

Han destacado que, dentro de su alianza con China Eastern Airlines, se amplían las posibilidades de acceso a más destinos dentro de China.

Así también, Ruaro añadió que también se ve un crecimiento en la ruta de Lima hacia Japón.

Picos de demanda

Air France operó diez frecuencias semanales entre Lima y París desde el 23 de junio hasta el 31 de octubre este año. Tras ese período, la oferta volvió a siete vuelos por semana.

Esto debido al alza de la demanda de viajeros que salen del Perú y por el turismo receptivo europeo. Francia es un importante mercado emisor de visitantes hacia el país.

Los mayores picos de demanda, agregaron los ejecutivos, se concentran en las primeras semanas de enero —por el retorno de viajeros hacia Europa y la salida de grupos estudiantiles hacia Francia— y durante julio y agosto, cuando coinciden las vacaciones de pasajeros peruanos y europeos.

(Foto: Air France-KLM)

Ruaro destacó que se han incrementado los viajes de grupos estudiantiles también hacia los Países Bajos.

“Hay una expansión de los viajes estudiantiles que comprende campamentos para adolescentes, intercambios universitarios, estudios de pregrado y programas de posgrado”, refirió Ruaro. No solo hacia Francia y Países Bajos sino también hacia Reino Unido y Suiza.

En este segmento, señalaron que la facilidad de conexión y la asistencia durante el tránsito aeroportuario influyen en la decisión de compra de las familias para conectar por sus hubs. Viendo este nicho de mercado, el grupo ha lanzado tarifas estudiantiles que ofrezcan mayor equipaje y cambios de fecha sin penalidad, de acuerdo con sus condiciones.

En cuanto al posicionamiento de las marcas, aseguran que Air France busca diferenciarse mediante el servicio, la gastronomía y una experiencia asociada con la identidad francesa. En tanto, KLM, será la marca que pondrá el acento en la innovación y la facilidad de conexión. Los representantes también mencionaron inversiones en conectividad a bordo vía Starlink y un servicio de asistencia para pasajeros con conexiones ajustadas en el aeropuerto de Paris con Air France.

Combustible: presión en costos y apuesta premium

El alza del precio del combustible o ‘jet fuel’ (combustible para aviación) es un tema que viene alertando al sector aerocomercial desde febrero de este año, cuando se dio inicio a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Mallet reconoce que el encarecimiento del combustible representa una “presión brutal” para la operación del grupo. Es por eso que anticipó un aumento importante de costos en 2026 frente al 2025, lo que también ha producido algunos incrementos en los precios de los pasajes para la sostenibilidad de la operación.

Así también, la compañía destacó una mayor asignación de asientos a las categorías premium como Business y Premium Economy con el fin de tener tickets más elevados con estos servicios de mayor valor.

El combustible de aviones requiere un refinado diferente, lo que limita su disponibilidad.

De hecho, destacaron las inversiones realizadas durante los últimos años en las cabinas Business y Premium Economy, dos productos que muestran una demanda creciente entre clientes corporativos y pasajeros de ocio que buscan mayor comodidad. Es por eso que están invirtiendo en la mejora de innovaciones, tecnologías y servicio, según cada marca.

La inversión comprende tanto los elementos físicos del viaje —como los asientos y las cabinas— como el servicio a bordo, la gastronomía y la capacitación del personal.

Y si bien hoy cobra mayor importancia, Mallet indicó que la apuesta por los productos premium se viene desarrollando en los últimos años.

Los ejecutivos señalaron que su presencia en distintos mercados le permite compensar variaciones de la demanda; si Europa ha caído un poco, se compensa con el incremento en Asia.