Grupo El Comercio obtuvo el primer lugar en el ranking Merco Empresas 2026 en la categoría Medios de Comunicación, tras escalar 14 posiciones en el listado general, del puesto 108 al 94.

“Crecer posiciones en un ranking, y más en uno del nivel de Merco, siempre es un orgullo. Pero sobre todo es el reflejo del trabajo de todo un equipo”, señaló José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio. “La reputación de una empresa no la construye un área sola, es el resultado del trabajo diario de cada uno de sus profesionales, en distintos espacios, aportando valor a la organización”, añadió.

El resultado posiciona a Grupo El Comercio en el primer puesto de su sector, por delante de otras importantes organizaciones de medios del país, y refleja el trabajo sostenido en materia de rigor, transparencia y calidad informativa.

“Liderar un segmento del ranking, y en este caso el de medios de comunicación, es una responsabilidad enorme. Nos reta a seguir trabajando en una industria muy exigente y competitiva, donde cada año se redefine quién marca el estándar”, sostuvo Jurado.

Merco Empresas es uno de los monitores de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación corporativa de las empresas. Su metodología ‘multistakeholder’ integra seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información, entre ellas directivos, analistas financieros, periodistas económicos y consumidores.

Para Grupo El Comercio, este reconocimiento reafirma el compromiso de seguir construyendo una organización que apuesta por el rigor y la transparencia de la información para sus audiencias, clientes y colaboradores.

Actualmente, Grupo El Comercio reúne un portafolio de marcas líderes que impacta diariamente a millones de peruanos a través de plataformas de información, economía, entretenimiento y deportes, consolidando su posición como uno de los grupos de comunicación más importantes del país.

Sobre Merco Empresas

Merco Empresas es uno de los monitores de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación corporativa de las compañías.

Su metodología integra múltiples fuentes de información y grupos de interés, permitiendo medir la reputación empresarial mediante un proceso independiente.