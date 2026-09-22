Por Redacción EC

Grupo El Comercio obtuvo el primer lugar en el ranking Merco Empresas 2026 en la categoría Medios de Comunicación, tras escalar 14 posiciones en el listado general, del puesto 108 al 94.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.