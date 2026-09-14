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Resumen

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Son más de 500 comunidades a nivel nacional, pero nosotras como grupo Inca impactamos directamente en 70 y 100 comunidades, que están relacionadas al grupo y de donde obtenemos la fibra, cuenta Olazábal.
Son más de 500 comunidades a nivel nacional, pero nosotras como grupo Inca impactamos directamente en 70 y 100 comunidades, que están relacionadas al grupo y de donde obtenemos la fibra, cuenta Olazábal.
Por Claudia Inga Martínez

En los últimos 40 años la población de las vicuñas en el país pasó de 5.000 a más de 280.000 ejemplares, que estuvieron en riesgo ante la caza furtiva. Parte de esta iniciativa estuvo impulsada por Incalpaca, del Grupo Inca, que nos cuenta cómo se logró y cómo pudo ser sostenible en el tiempo. Con el tiempo, la fibra de vicuña, una de las más finas del mundo, se ha valorizado y hoy forma parte de casas de ultra lujo en el mundo y también de piezas de ultra lujo de Kuna, marca de Incalpaca, representando un 15% de sus ventas. Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca, nos cuenta la importancia de la fibra de vicuña en sus procesos, su estrategia y los planes de crecimiento de la compañía. Así también cómo se afronta a un fenómeno de El Niño, que ya viene afectando sus ventas en el Perú.

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Entrevista