En los últimos 40 años la población de las vicuñas en el país pasó de 5.000 a más de 280.000 ejemplares, que estuvieron en riesgo ante la caza furtiva. Parte de esta iniciativa estuvo impulsada por Incalpaca, del Grupo Inca, que nos cuenta cómo se logró y cómo pudo ser sostenible en el tiempo. Con el tiempo, la fibra de vicuña, una de las más finas del mundo, se ha valorizado y hoy forma parte de casas de ultra lujo en el mundo y también de piezas de ultra lujo de Kuna, marca de Incalpaca, representando un 15% de sus ventas. Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca, nos cuenta la importancia de la fibra de vicuña en sus procesos, su estrategia y los planes de crecimiento de la compañía. Así también cómo se afronta a un fenómeno de El Niño, que ya viene afectando sus ventas en el Perú.

- ¿Cómo surgió el proyecto del rescate y preservación de las vicuñas y cómo se logró pasar de 5.000 a 280.000 ejemplares con ello?

Esto se remonta a algunas décadas atrás, en los años 70, cuando esta especie estaba al borde de la extinción. Es ahí que el Grupo Inca decidió hacer algo para rescatar a esta especie, ya que un pilar importante del grupo es la sostenibilidad. Y es parte del ADN de las empresas textiles porque creemos que debemos cuidar los recursos que utilizamos para que justamente las generaciones futuras también puedan tener este derecho a usar estos recursos. Entonces se formó una especie de alianza entre el grupo Inca, algunos actores internacionales , el Estado peruano y algunas comunidades peruanas.

Había mucha caza furtiva de la vicuña y por eso estaba al borde de la extinción. Se sabía que era una fibra especial pero en ese momento probablemente no valía tanto económicamente, pero se sabía que era una fibra muy fina, una de las más finas del mundo. Se empezó a trabajar con el Estado peruano en la reglamentación, con lo que se prohibió la caza con penalidades muy altas y se acordó empezar a pagarle un precio muy justo a las comunidades para que también estén interesadas en cuidar a estos animales. Finalmente estas acciones generaron que la población crezca de 5.000 a más de 280 000 en estos años.

Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca, del grupo Inca.

- ¿En qué lapso de tiempo? ¿desde los años 70?

Así es, prácticamente alrededor de 40 años de trabajo y de cuidado.

- La fibra de vicuña con el tiempo se ha vuelto más valorada y parte de los productos estrella de Incalpaca, del Grupo Inca.

Sí, además se formó un consorcio entre Incalpaca y actores internacionales, para tener la posibilidad de trabajar la fibra de vicuña. Y es en 1997 que el grupo Inca lanzó la primera pieza de vicuña 100% hecha en suelo peruano, esto es que todo el proceso se hizo en el Perú. Desde ese momento todo el mundo empieza a ver a la vicuña. Hoy en día es una fibra que apunta al segmento de ultra lujo. Hay muchas casas de lujo, representativas a nivel mundial, que usan esta fibra dentro de sus colecciones. Muchos compran la fibra directamente en el país. Y para nosotros como grupo Inca también es una parte muy importante del negocio.

- Y si bien este trabajo viene ya desde hace varios años y está siendo sostenible, ¿cuáles son ahora los objetivos y los retos para continuar con el proyecto de rescate y preservación de la vicuña?

Uno de los grandes retos en realidad está más en las manos del gobierno que de la industria privada y es que tome el rescate de las vicuñas como una prioridad dentro de la agenda. Si bien es cierto ha crecido la población, hay ejemplares enfermos, por lo que debe haber un cuidado más estricto para que el crecimiento de la población se dé. Si el gobierno no cuida las vicuñas, no controla las posibles plagas o enfermedades, va a ser bien difícil que siga creciendo. Y y lo segundo, por el lado de la industria, es seguir promocionando esta fibra a nivel local e internacional, siguiendo con el trabajo que se está haciendo.

Es un trabajo bien articulado: las comunidades esquilan a las vicuñas, nosotros pagamos el precio justo del mercado por esta fibra y de ahí algo importante que que hay que resaltar es que somos la única empresa que realmente desarrollamos todo el proceso de las prendas de vicuña en el Perú.

- ¿En qué consiste todo el proceso?

Para hacer las prendas se pasa por varias etapas: la esquila, recoger la fibra, limpiarla, convertirla en hilo y convertirla en tela o en prenda. Son diferentes procesos. Somos la única empresa en el país que tenemos todos los procesos desarrollados en el Perú. Para nosotros es importante mantener esa cadena porque también le da trabajo a más peruanos y podemos realmente vincular todo nuestro trabajo de la vicuña con el Perú.

- ¿El impacto de la recuperación de ejemplares de vicuñas, a cuántas comunidades viene beneficiando?

Son más de 500 comunidades a nivel nacional, pero nosotras como grupo Inca impactamos directamente en 70 y 100 comunidades, que están relacionadas al grupo y de donde obtenemos la fibra. Esto tiene un impacto grande también porque una parte del proceso que es la limpieza de la fibra que le se llama el desherbado, que tiene dos maneras: a máquina que se hace acá y la que hacen los actores internacionales, que compran la fibra acá y la llevan a hacer ese proceso a Italia.

Nosotros lo hacemos en máquina, pero también una gran parte lo hacemos dentro de las comunidades mismas, así que no solo les compramos la fibra sino también el desherrado, que sobre todo es realizado por mujeres. Estimamos que esto impacta a 450 y 500 mujeres, y lo queremos mantener en el tiempo, por lo que invertimos recursos para que vaya mejorando.

- ¿En cuánto se ha valorizado la fibra de vicuña?

A nivel de precio, es un poco complicado porque el precio va variando un poco por las comunidades, pero lo que sí te puedo decir es que en los últimos cinco años el precio de la fibra debe haber subido entre 20% y 25%.

- ¿Este incremento en el precio ha sido por la valoración de la fibra en el mundo o responde a otros factores?

El principal factor es que hay mayor demanda por todo ese trabajo que se ha realizado, está de moda, hay mucho interés y como hay mayor cantidad de compra, eso presiona el precio.

El desarrollo del proyecto generó que la población crezca de 5.000 a más de 280 000 en estos años.

- ¿Cuánto de los productos que exporta el grupo Inca son de fibra de vicuña?, ¿es la parte principal de sus exportaciones?

No. sucede que una de las razones por la cual la fibra tiene un valor importante es también por ser bien escasa. A nivel de producción, se estima que el Perú produce entre 8 y 10 toneladas de vicuña el año, que es muy poquito. Para darte una idea, el 60% de esta fibra sale del país sin ningún tipo de valor agregado, son compras que hacen las casas de moda y otras.

El otro 40% se queda en el país para uso de las marcas que comercializan vicuña en Perú y donde el Grupo Inca es el que tiene mayor participación de esa compra. Es un mercado bien nicho. Haciendo cálculos, entre un 10% y 15% de de nuestra venta total podría estar relacionada a la vicuña.

- Y siendo que es una fibra más costosa, que se ha valorizado, ¿el precio al consumidor final en cuánto se ha incrementado en los últimos años en sus tiendas?

Ha crecido en la misma proporción que el incremento del costo de la fibra, alrededor del 20% también en los últimos 5 años. Es importante mencionar las razones por las que estas prendas de cara al consumidor tienen un precio elevado. Una es porque el costo de la fibra, la materia prima, es caro, 1 kg de fibra de vicuña, en promedio, puede costar 13 veces más que el kilo de otra fibra como la alpaca. Y el proceso también es caro.

Procesar la fibra de vicuña es mucho más caro que procesar la alpaca porque se debe tener otro tipo de máquina al ser otros tiempos, know-how y por ser una fibra muy delicada. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en procesarla y finalmente tienes una prenda que es cara.

Vicuña. Foto: Gabriel Herrera.

Exportaciones y efectos del fenómeno de El Niño

- ¿Cuáles son los mercados principales y cómo ha ido la demanda de exportaciones este año?

El mercado internacional tiene ahorita varias complicaciones por las guerras, hay recesión en algunos países, así que hay un poco de incertidumbre a nivel internacional. Eso ha hecho que sea un poco variable este canal a nivel de crecimiento. En algún momento estuvimos creciendo a un ritmo de 5% o 7%, el año pasado crecimos ligeramente un 2% y este año estamos volviendo a crecer entre 5% y 6%.

Está un poco incierto, pero seguimos asignando recursos para igual tratar de ver nuevos clientes, nuevos segmentos, incluso nuevos países.

- ¿Que se haya retomado el crecimiento este año es una buena señal? Es un año complicado por las guerras, los aranceles también.

Lamentablemente es un año bien difícil internacionalmente, donde probablemente se crezca ligeramente. Pero la gran complicación del 2026 ha sido el fenómeno de El niño, ahí sí hemos sentido un impacto a nivel de retail en Perú. El impacto ha sido entre 10% y hasta 20% en la venta, todavía no sabemos el impacto final. Creemos que puede ser un 15% al final del año y es un problema que estamos sobrellevando.

- ¿Cómo lo están sobrellevando? La mayoría de sus productos son de abrigo y no ha habido casi invierno.

Hay varias estrategias. Hemos desarrollado algunas prendas que son un poco más ligeras, puede seleccionar muchas cosas desde accesorios, prendas ligeras, suéteres ligeros y también los abrigos. Además, hemos tenido que meter muchísimo más descuento que otros años en las tiendas para generar oportunidad de compra para los clientes. Este es un año en el que atípicamente tenemos descuentos incluso del 50% en algunas tiendas y esto ha permitido rotar los productos y tratar de aguantar la caída.

Kuna, marca prime en la comercialización de prendas de alpaca y vicuña, vende también en el exterior.

- Esto a pesar de que se tenga que acortar el margen de ganancia.

Claro, al final se deja de ganar pero tratas de que la caída de la venta no sea tan fuerte. Y adicional a ello, este año ha sido muy intensivo en acciones comerciales dentro de las tiendas, actividades con clientes, invitaciones y muchas acciones para generar tráfico a las tiendas.

- ¿Cuáles son sus proyecciones para los últimos meses de este año e inicios del próximo, cuando se estima que el fenómeno de El Niño será más intenso?, ¿qué acciones tienen previstas?

Sentimos que uno de los golpes más fuertes ya lo hemos tenido porque para nosotros la temporada fuerte del año era el invierno, los meses de junio, julio, agosto y lamentablemente no ha habido invierno en Lima. Ahora, claro, El Niño se va a terminar de asentar en el país, vienen muchísimos problemas para el norte, calor intenso en verano, que es nuestra época más baja de la venta históricamente.

En este contexto, tenemos unas estrategias para lanzar algunos productos, novedosos en Kuna, estamos planificando una colección para este periodo, que sea un poco más ligera. Y por el otro lado, estamos justamente armando algunos comités para revisar cuál podría ser el impacto. El Niño en el norte se comporta con muchas lluvias, inundaciones, huaycos, se vienen momentos complejos y jala todo el país, con interrupciones de carreteras. Pero para el sur, El Niño se asocia a mucha sequía, lo que podría traer consecuencias con la crianza de los animales en la sierra, por lo que estamos analizando ese posible impacto. A nivel de empresa tenemos un comité en un par de semanas para ver cómo nos preparamos a nivel de infraestructura.

(Foto: Difusión)

- ¿En cuánto cree que puede afectar a las alpacas y vicuñas?

Una sequía muy aguda podría terminar matando a muchos ejemplares y eso podría impactar mucho en las comunidades, en su economía y finalmente en la industria. Sabemos que ya el gobierno está trabajando ciertas cosas, todavía no nos han compartido exactamente el plan, pero hemos tenido unas reuniones con el gobierno y el tema está en la agenda, así que esperemos que en las próximas semanas se concrete algo porque ya estamos a puertas de noviembre y diciembre.

- ¿En esta coyuntura se vuelve más necesario el proyecto de sostenibilidad para el cuidado y preservación de las vicuñas?

Sí, es muy importante que la industria también esté muy cerca a las comunidades. Veremos finalmente cómo se va dando el tema, trataremos de ayudar en lo que se pueda.

- El proyecto del rescate de las vicuñas ha sido reconocido por Creatividad Empresarial, ¿cómo lo reciben?

Creatividad empresarial es importante para nosotros. Nos sentimos orgullosos de de que prácticamente como grupo Inca hemos recibido varios premios en estos años y es interesante porque en el fondo lo que estamos transmitiendo es que tenemos muchas historias que contar para que sigan impactando en las personas.