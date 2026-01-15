Grupo Inca, dueña de Incalpaca, que tiene entre sus marcas a Kuna: “Tenemos hambre empresarial y no nos quedamos quietos”

Aloïs Patthey, director ejecutivo del Grupo Inca, pertenece a la tercera generación de la familia fundadora de la compañía, un conglomerado construido durante más de seis décadas por su abuelo, su padre y trabajadores, quienes impulsaron la modernización de la industria de la alpaca. De raíces suizas y peruanas, el ejecutivo nos cuenta el camino que recorrió el Grupo, hoy muy diversificado, así como los planes que tienen en adelante. El ejecutivo ha sido reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC) en la categoría de Empresa Corporativa.

- ¿Cómo surgió el Grupo Inca? Hoy la compañía es manejada por usted, miembro de la tercera generación de la familia fundadora.

Todo comienza con mi abuelo paterno, Francis, que era suizo, quien vino a América Latina después de la Segunda Guerra Mundial ante las pocas oportunidades en Europa continental. Él vino a auditar las estaciones de trenes en Arequipa y ahí conoció a un animal particular: la alpaca. Se enamoró de ellas y de Arequipa. En 1957 fundó su empresa con un socio para recopilar fibra de alpaca y exportarla a sus contactos a Bradfort (Reino Unido). Empezó con un capital muy bajo y les fue bastante bien. Luego apuntaron a vender directamente a Italia y así se fue dando a conocer.

Alois Patthey junto a la foto de su abuelo Francis, quien llegó de Suiza y se enamoró de Arequipa y de las alpacas.

- ¿En ese momento ya se llamaba Grupo Inca?

No, primero se llamó Patthey Corzo y luego ya nació Inca Tops, que es la empresa actual.

- ¿Qué significa para usted liderar esta compañía familiar con 6 décadas en el mercado y qué ruta traza en adelante?

He recibido los valores de mi padre y mi abuelo; honestidad, trabajo duro y resiliencia. No hay que ver los fracasos como algo malo, sino como un aprendizaje. Hoy en día estamos en una nueva revolución que todavía no nos damos cuenta, pero es la revolución de la Inteligencia Artificial (IA).

Todo lo que está pasando en estos últimos años va a cambiar al mundo en los siguientes 20 -30 años. Y cada vez es más rápido. Lo que estoy haciendo ahora es modernizando las empresas con todas las nuevas tecnologías de información, tecnologías de gestión que hay para ser una empresa moderna, más ágil, que pueda tomar decisiones más certeras en un tiempo más corto.

- ¿Cómo se aplica esta revolución IA puntualmente en la industria textil?

En procesos, el análisis de base de datos antes tomaba mucho tiempo. Hoy es mucho más rápido, podemos identificar qué productos pueden volverse tendencia, qué productos no rotan mucho, y podemos tener todo el tema de flujo de información para todas las áreas, ya sea contable, administrativa, productiva y comercial.

La idea es armar un ecosistema que se comunique armoniosamente y que los gerentes de cada departamento y los equipos puedan trabajar de una manera mucho más ágil.

KUNA, marca perteneciente a Incalpaca TPX del Grupo Inca.

- Usted ha trabajado en distintas áreas de la empresa, ¿cuán importante ha sido eso también para su formación y conocimiento de la compañía y cuáles son los planes que traza hacia adelante con ese expertise?

He tenido la suerte de poder estudiar en Suiza la universidad y también mi maestría. Me ayuda mucho en temas de disciplina, de orden, de tener las cosas claras. He pasado por bastantes áreas administrativas, el área de compras de materia prima, la parte comercial. Además, he tenido a mi cargo también la gerencia de Incalpaca. He trabajado también en almacenes, en producción, he pasado por bastantes terrenos de las empresas del Grupo.

- ¿Cuáles son las marcas que hoy en día conforman el Grupo Inca?

Dentro del grupo Inca están Incalpaca e Inca Tops. De hecho, tenemos tres marcas en Incalpaca. La más conocida es Kuna, y luego tenemos Alpaca 111. Y finalmente, tenemos Incalpaca Remate.

Hoy en día estamos básicamente en cuatro rubros: en el área textil, también contamos con Pacomarca -que es el fundo científico más avanzado de alpacas en el mundo-, y estamos también en el rubro de agroindustria con Agroinca. Hoy en día cultivamos paltas, granadas y estamos haciendo inversiones para cultivar uvas. Luego tenemos hotelería y turismo. Tenemos el hotel Colca Lodge.

También contamos con una empresa de viajes de aventura ubicada en Cusco, Amazonas Explorer. Y luego una empresa de gastronomía que se llama Pachamama Gourmet, que tiene restaurantes propios. Ekeko (carnes), una pastelería, Don Cayetano. También Caja Incasur para microcréditos. Así también tenemos el negocio inmobiliario con alquiler de oficinas, almacenes para empresas terceras y Kipu Software, de tecnología para empresas.

- Han tenido un camino bien amplio de de diversificación, ¿cuándo comenzó?

A partir de los años noventa.

- ¿Sigue siendo el negocio textil el principal del Grupo?

Todos son importantes para nosotros, pero los negocios textiles son los negocios insignia que representan las raíces de mi familia.

3 de noviembre del 2025 Pacomarca es una estación experimental científica de Inca Tops (Grupo Inca), ubicada en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, en la región de Puno (altiplano peruano), a una altitud aproximada de 4 060 metros sobre el nivel del mar. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

- ¿Cuánto aportan el negocio textil y los otros nuevos negocios a las ventas del Grupo?

Las nuevas empresas están aportando cada vez más. Hoy diría que las textileras representan un 65% de de los ingresos y el 35% básicamente viene de las otras empresas.

- ¿Tienen en mente abrir otro negocio o una nueva marca?

Sí, tenemos hambre empresarial y no nos quedamos quietos. Tenemos nuevas ideas, nuevas inversiones dentro de las empresas, fuera de las empresas, en nuevos rubros.

- ¿En cuáles?

Estamos analizando. La idea es seguir creciendo. Lo que mi abuelo y mi padre siempre decían es que lo más importante es crear valor y dar trabajo a los peruanos.

- ¿Hay algunos planes concretos por el lado de Inca Tops o con alguna de las marcas textileras como Kuna? , ¿la llevarán a más países?

Sí, en Kuna tenemos un área que se llama expansión global y mi hermana Lea está a cargo de ella. Estamos ya en diferentes lugares. Mi otra hermana Michelle es la encargada de las empresas de hotelería, turismo y todo lo que es gastronomía.

Cada empresa evidentemente está conformada con su propio directorio, con su gerente general y sus equipos.

13 de julio del 2009. Hace 15 años. Incalpaca apunta a crecer mediante franquicias en Asia. Su primera experiencia fue en Dubai.

- ¿Están pensando en llegar a algunos mercados nuevos con Kuna este año?

Sí, hace ya buen tiempo estamos tratando de entrar a Estados Unidos y no es fácil, hay mucha competencia. Ya tenemos presencia importante en Chile, estamos tratando de consolidarnos y hay otros países en los que tenemos algo avanzado, pero todavía falta mucho mucho camino por recorrer.

- ¿Serían mercados también de América Latina o mercados un poco más lejanos?

América Latina, México y países nórdicos, además de Alemania y Suiza. La idea es expandirnos, pero la alpaca es una gota en el océano textil y lamentablemente hoy no se le da el valor que debería tener.

Hay mucho trabajo que hacer ahí, un trabajo de marketing que se hace con PromPerú y la idea también es generar mayores ingresos a los productores en la sierra. La alpaca a nivel internacional no es tan conocida como el cashmere.

- El trabajo que viene realizando con Promperú incluye posicionar la alpaca para que pueda llegar a ser tan reconocida como el cashmere?

Sí, y por eso tenemos este fondo científico Pacomarca, donde hemos invertido mucho dinero para mejorar la calidad de la fibra de alpaca. Todo ese conocimiento se transfiere a los productores a costo cero para que ellos también puedan mejorar la calidad de sus hatos o grupo de alpacas.

La productora de hilos industriales y fibra de alpaca Inca Tops apunta a cada vez más países.

- ¿Cuánto invierten en ese fundo científico?

No puedo comentar el monto, pero más o menos es entre el 0,5% y 1% de nuestros ingresos cada año. Parte de la visión de mi padre y abuelo era apoyar a las comunidades dándoles, precisamente, herramientas.

- ¿Este año ya podrían entrar a Estados Unidos?

Ya tenemos presencia online, pero nos falta. Vamos a ir poco a poco según cómo vayan las cosas, porque tener tiendas físicas es algo mucho más complejo. Se requieren hacer ciertos ajustes y pruebas. Hemos cometido errores, fracasos y todo eso forma parte de un aprendizaje.

- En una entrevista comentaron que estaban presentes en algunas cadenas internacionales como Max Mara y TJ Max, ¿eso es a través de alguna de sus marcas?

Incalpaca produce productos para estas marcas importantes. Produce sus marcas propias, pero también para terceros.

- ¿En cuántos mercados operan de esa forma?

En todos los continentes salvo África y Oceanía. Hay empresas que nos buscan en hilados y otras, por producto terminado.

La compañía cuenta con seis décadas desde que nació en el país. (Foto: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

- ¿Cuál es el país donde tienen una presencia más consolidada hasta el momento, el segundo mercado más importante después de Perú?

A nivel producto y en materia prima, los más importantes vienen a ser China e Italia. En hilados tenemos los países nórdicos, Alemania, Italia y Estados Unidos, y en producto terminado básicamente Estados Unidos, Europa, y también Japón.

- ¿Hacia dónde va la industria textil en los próximos años en cuanto a innovaciones y nuevos desarrollos?

Mi sensación es que hoy en día los consumidores son cada vez más educados, se preocupan más por el medio ambiente, del origen; prefieren prendas con fibras naturales y no fibras sintéticas. La alpaca tiene todavía un potencial enorme que debemos explorar, es posiblemente la única fibra animal y también natural que tiene ocho colores diferentes: el blanco, el beige y los diferentes cafés -cafés claros, medios, oscuros, gris y negro-. Ya incluso tenemos una colección propia en Black Alpaca, de alpacas negras, en Kuna, donde reducimos el proceso de la tintorería.

Y también creo que todo este tema de IA va a ayudar no solo al sector textil, sino a todos los negocios a predecir cómo se va a comportar la demanda y la oferta, para así poder armar diferentes escenarios. Las empresas deben adaptarse a todo lo que viene con IA y robotización, para agilizar procesos, reducir costos y volverse más competitivas.

- ¿Planean expandir los negocios gastronómico y financiero?

Cada empresa baila con su propio pañuelo, cada empresa tiene sus propios objetivos. Mientras cada empresa crezca, hay proyectos de inversión, de expansión de nuevas marcas y nuevos locales.

- ¿Cuánta es la inversión que se está proyectando para el Grupo durante el 2026?

Nuestra política es reinvertir la amortización y depreciación de las empresas. Más o menos son unos S/ 30 millones lo que tenemos pensado invertir en todas las unidades del Grupo. Hay algunas que requieren más capital o reinversión.

“Estamos en un año electoral. Pensamos crecer a nivel de Grupo entre 8% y 10%“.



- ¿Cuánto proyecta crecer el Grupo este año?

Estamos en un año electoral. Pensamos crecer a nivel de Grupo entre 8% y 10%, siempre y cuando se den las condiciones y no aparezcan sorpresas.

- ¿Los movimientos externos y la caída del dólar también influyen en su estimación?

A toda empresa exportadora la va a perjudicar y a toda empresa importadora la va a beneficiar. La guerra de Ucrania con Rusia también nos ha perjudicado. Rusia era un cliente muy importante y hoy prácticamente es inexistente.

Siempre menciono lo importante que es saber adaptarse a los nuevos tiempos, entender los cambios y adaptarse. Pero sí, el 2025 particularmente para las empresas exportadoras ha sido bastante complicado.

- ¿Qué ha significado para usted ser reconocido con el Premio LEC?

Primero, quiero agradecerles a las personas que han trabajado y trabajan con nosotros. Un agradecimiento a mi abuelo y a mi padre, que me han enseñado muchísimo.

En realidad yo me siento una pieza más del tablero y mi idea es liderar con el ejemplo y no con el cargo. Yo soy mucho más de escuchar que de hablar. Creo que las empresas están hechas por la gente y son para la gente. Me siento contento con el premio.