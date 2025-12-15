Esta semana se anunció el lanzamiento del Grupo Lúdyco, un nuevo holding empresarial peruano que agrupa negocios vinculados al retail, el consumo masivo y el entretenimiento digital. El grupo fue fundado por Samuel Dyer Coriat y Pía Copello, y, según informó la empresa, contará con un equipo profesional que superaría las 250 personas hacia el 2026.

De acuerdo con la presentación oficial, el Grupo Lúdyco se estructura como un ecosistema empresarial que busca impulsar ideas creativas y convertirlas en proyectos comerciales.

Entre las plataformas que forman parte del holding se encuentran la cadena de retail Pía Home, la marca de dulces Catitejas y el canal de streaming +QTV, además de otros emprendimientos en desarrollo.

Angela Álvarez, directora corporativa del grupo, señaló que el proyecto “es mucho más que un holding empresarial” y que se plantea como “un ecosistema con grandes capacidades para transformar la creatividad en negocios escalables”. Añadió que cada una de las plataformas tiene un propósito definido y que varias de las iniciativas se desarrollan en interacción con sus comunidades.

Uno de los primeros proyectos anunciados es Pía Home, una cadena de tiendas físicas que, según el grupo, busca integrar la experiencia del retail con dinámicas propias de las redes sociales. La empresa informó que el lanzamiento está previsto para el 2025, con cinco locales en distintos puntos de Lima y una plataforma digital orientada a ventas bajo un enfoque omnicanal.

El holding también presentó +QTV, un canal de streaming que, de acuerdo con sus voceros, ofrecerá contenidos de entretenimiento, deportes, concursos, pódcast y actualidad. “Nuestro canal de streaming es una vitrina para marcas y audiencias que buscan algo más y no solo aparecer de la manera tradicional en los programas”, indicó Álvarez, al referirse al enfoque participativo de la plataforma.

En el caso de Catitejas, marca de bombones de chocolate ya presente en el mercado, el grupo informó que proyecta ampliar su producción y su red de distribución. Según detalló la empresa, la marca cerrará el año con presencia en centros comerciales de Lima y continuará su expansión a nivel nacional.

Finalmente, el Grupo Lúdyco señaló que su portafolio incluye una incubadora de nuevos negocios, entre ellos la marca de ropa Avoid y el Dyer Racing Team, un equipo de automovilismo que participa en competencias locales.