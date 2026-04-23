Grupo Nova, empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria para panadería y pastelería, dirige su oferta a emprendedores, negocios en crecimiento y empresas del sector alimentario de alta producción.

En el 2025, la compañía creció 7% frente al 2024 y para este año proyecta un avance de 20%, impulsado por su negocio de maquinaria y la mayor demanda de compra de equipos frente al alquiler, a partir de opciones de financiamiento, mientras evalúa su expansión hacia nuevos mercados internacionales, con foco en Centroamérica y el Caribe.

De ese crecimiento proyectado, el 10% provendría de la línea de maquinaria, mientras que el servicio técnico y la formación (capacitación) aportarían cada uno, 5%.

Alina San Román, directora de Grupo Nova / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

El grupo opera en tres líneas: maquinaria, servicio técnico y formación a través de Nova Escuela. Dentro de esta estructura, la línea de maquinaria concentra el 77% del negocio, seguida por el servicio técnico, con 12%. La arista educativa completa la operación.

La empresa incorporó el alquiler de maquinaria como alternativa en el 2024, pero observó que la demanda se inclinó hacia la compra conforme se ofrecieron opciones de financiamiento, señala Alina San Román, directora del Grupo. Para facilitar ese acceso, la empresa creó Credinova, su brazo financiero, que representa el 8% de sus ventas, mientras que otro 12% se financia a través de alianzas con entidades financieras.

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Este modelo se apoya en una base de clientes que va desde emprendedores hasta operaciones de mayor escala. En el caso de quienes inician operaciones, el ticket de entrada se ubica entre los S/ 3.000 y los S/ 3.500, mientras que en clientes de mayor tamaño la inversión varía según el tipo de equipo y el nivel de producción. “El nivel de tecnología va de la mano con la inversión, pero también con el retorno”, indica San Román.

La compañía mantiene una fuerte base local, que representa el 85% de las ventas, mientras que el 15% corresponde a mercados internacionales. Además de Estados Unidos e Italia, cuenta con presencia en mercados de la región como Ecuador, Panamá, Bolivia y Chile, y analiza su expansión hacia otros países de la región. “Estamos en una búsqueda constante de contar con más representantes para que nuestros equipos lleguen a más países”, afirma la ejecutiva.

Educación

Nova Escuela, que funciona como puerta de entrada al negocio, atiende a cerca de 500 alumnos activos mensuales, de los cuales alrededor del 60% tiene un perfil emprendedor.

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La oferta incluye programas técnicos de un año, con pensiones cercanas a S/ 700 mensuales, así como talleres específicos desde S/ 149. Parte de los alumnos inicia actividades comerciales mientras avanza en su formación. “Desde el primer mes, muchos ya empiezan a generar ingresos”, señala San Román.

Como parte de este enfoque, la empresa impulsa el concurso Nova Emprende, que presta maquinaria durante un año al ganador o ganadora para que pueda producir, aprender en el proceso y generar ahorro con miras a adquirir sus propios equipos. San Román añade que, dentro de ese grupo de emprendedores, el 60% corresponde a mujeres, por lo que la compañía lanzará en junio una edición dirigida a este segmento.