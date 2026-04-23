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Resumen

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Grupo Nova, empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria para panadería y pastelería, dirige su oferta a emprendedores, negocios en crecimiento y empresas del sector alimentario de alta producción.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.