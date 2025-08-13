El Grupo Romero, a través de su brazo de inversiones GRIO, suscribió un acuerdo con la compañía centroamericana UNO CORP para conformar una alianza estratégica que asumirá el control de las operaciones de Primax en Perú y Ecuador. Como parte de la operación, el grupo empresarial peruano también concretará la venta de sus negocios en Colombia.

De acuerdo con el anuncio oficial, la transacción busca fortalecer las capacidades de ambas organizaciones, ampliar su presencia en América Latina y acelerar el crecimiento sostenible de la marca.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El cierre definitivo está condicionado al cumplimiento de requisitos habituales en este tipo de operaciones, por lo que el cambio de control se producirá una vez verificadas dichas condiciones.

En el comunicado no se revelaron los montos de la operación. J.P. Morgan y Deutsche Bank actuaron como asesores financieros de GRIO, mientras que el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fue su asesor legal principal. Por parte de UNO CORP, el asesor financiero fue Santander y el legal, Holland & Knight LLP.