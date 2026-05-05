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Estados Unidos se posiciona como el principal exportador mundial de petróleo, superando a Arabia Saudita tras el casi cierre del Estrecho de Ormuz. (Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
Estados Unidos se posiciona como el principal exportador mundial de petróleo, superando a Arabia Saudita tras el casi cierre del Estrecho de Ormuz. (Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Redacción EC

En medio de la guerra en Medio Oriente, se exportaron más de 250 millones de barriles de crudo desde yacimientos y depósitos en todo Estados Unidos. Esto volvió a posicionar al país como el principal exportador mundial de petróleo, superando a Arabia Saudita y lo convirtió en un sostén clave para los consumidores globales ante el casi cierre del Estrecho de Ormuz, informó Bloomberg.

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