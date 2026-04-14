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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes que Colombia no impondrá aranceles del 100% a productos importados de Ecuador, como había anunciado el pasado viernes su ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, en respuesta a una medida similar de ese país.

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