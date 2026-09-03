El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará hoy, jueves 3 de septiembre, la Sesión Extraordinaria N.° 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), tal como lo anunció el ministro Sheput, titular del MTPE, la semana pasada.

La sesión, que reunirá espacio al Gobierno, los trabajadores y los empleadores para abordar temas prioritarios de la agenda laboral del país. se desarrollará desde las 9 a. m. en la sede del ministerio.

La agenda contempla tres asuntos principales: la remuneración mínima vital; la articulación de esfuerzos entre trabajadores, empleadores y el Estado para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño; y la evaluación de los desafíos del futuro del trabajo frente al avance tecnológico y la Inteligencia Artificial.

Respecto de la remuneración mínima vital, el CNTPE es el espacio para evaluar la propuesta de incremento y promover un diálogo tripartito orientado a mejorar los ingresos de los trabajadores, procurando preservar el empleo formal y evitar nuevas barreras para la formalización. Como se recuerda, el alza del sueldo mínimo de S/1.130 (actual) a S/1.300 ha sido una propuesta del nuevo Gobierno desde su discurso de 28 de julio.

En cuanto al fenómeno de El Niño, se realizará la presentación de una propuesta del sector Trabajo para anticipar y mitigar el impacto laboral que podría generar este evento climático, en particular en las regiones y actividades económicas que se vean más expuestas.

La convocatoria se produce luego de la reunión que sostuvo el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), encuentro en el que recibió la agenda laboral del sector y destacó que el diálogo social debe traducirse en acuerdos y soluciones concretas que mejoren las condiciones de los trabajadores y contribuyan a elevar la competitividad nacional.

La sesión también abordará la transformación del mundo del trabajo y los nuevos retos derivados del avance tecnológico y la Inteligencia Artificial, con énfasis en la capacitación, el desarrollo de nuevas competencias, la competitividad y la generación de empleos formales, productivos y con derechos.

Juan Sheput, titular del sector, señaló que en esta nueva etapa del CNTPE se pretende convertir el diálogo entre trabajadores, organizaciones sindicales, empleadores, gremios empresariales y el Estado en acuerdos concretos para enfrentar los principales desafíos laborales y productivos del país, según recoge El Peruano.











