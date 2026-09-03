Trabajadores. (Foto: GEC)
Trabajadores. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará hoy, jueves 3 de septiembre, la Sesión Extraordinaria N.° 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), tal como lo anunció el ministro Sheput, titular del MTPE, la semana pasada.

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