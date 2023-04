Salir a correr o caminar, o practicar una hora de yoga son actividades cotidianas para muchas personas alrededor del mundo. Gracias al avance de la tecnología, estas actividades tan sencillas pueden generar un impacto en la sociedad más allá del propio bienestar. Este es, justamente, el ‘core’ del negocio de Betterfly, primer unicornio social de Latinoamérica. En sencillo: por cada actividad que genere bienestar realizada y registrada en el aplicativo, se pueden realizar donaciones a distintas causas sociales.

La compañía, de origen chileno y con presencia en 7 países, cuenta con dos aristas de negocio. La primera se enfoca en la adopción de la plataforma Betterfly por parte de cualquier compañía que busque ofrecerla como beneficio corporativo para incrementar la fidelización y compromiso de sus trabajadores, mientras se realizan donaciones; y la segunda descansa en la adhesión de la propuesta saludable de Betterfly en seguros de vida. Con esta segunda arista trabajan en el Perú de la mano con Interseguro, brazo asegurador de Intercorp. Este suplemento conversó con Alejandro Freund, country manager en Betterfly para Ecuador y Perú, durante el “Betterfly Day” realizado en Nueva York sobre el avance del unicornio en nuestro país.

¿Cuál es el crecimiento que esperan alcanzar este año?

Estimo que este año vamos a cerrar con un crecimiento de 4x o 5x. Pero, más allá del crecimiento por crecimiento, tenemos una gran ventaja, y es que Betterfly está super ‘fondeada’. Lavantamos una serie C de US$125 millones en enero del año pasado. En caja todavía tenemos más de US$100 millones. El ‘burn’ es relativamente bajo para ser un tipo de empresa en el ‘stage’ que está.

Este es el año de consolidar los mercados que hemos abierto, son ocho mercados y la directriz es “aprendan”. Estar bien ‘fondeados’ nos permite no estar desesperados por crecer, sino por crecer bien, crecer eficientemente, buscar la rentabilidad, buscar los insumos de la retroalimentación de cada mercado. Hemos tenido sesiones con todos los directivos y el equipo de márketing para conversar sobre lo que hemos aprendido en los mercados como Brasil, México, Ecuador, Perú, Colombia, e identificar qué es lo que nos permitirá robustecer la propuesta de valor.

"Con Betterfly ya no solamente se trata de brindar ayuda en el corto plazo, porque hemos anunciado en Nueva York ‘stock options’ (opciones de compra de acciones) para las fundaciones que trabajan con nosotros, lo que les dará réditos de por vida. Esas fundaciones serán mucho más sustentables".

Estrategias ad hoc en cada país.

Exacto. Qué aprendimos de cada país que nos permite exportar a otros países y de otros países. Esto, para aterrizar en Perú y poderle servir mejor a la gente. Sabemos que lo que tenemos es valioso. Por menos de S/10-S/12, puedes tener psicología gratis, nutricionista gratis, todos los ejercicios virtuales, cursos ilimitados de Excel, de historia del arte, de música, idiomas, telemedicina. Todo eso, por menos de S/12 es una locura de propuesta de valor. Lo que nos falta es saber transmitirla mejor, que puedas generar impacto y donar. Tenemos un producto ganador […] Hoy tenemos 75 empresas que han contratado Betterfly en Perú. ¿Cómo hacemos para llegar a 5.000 empresas en Perú de una manera escalable?

¿La informalidad en el Perú es un obstáculo o más bien un reto para ustedes versus otros países como Chile o Brasil?

Sin duda [es un reto], porque esto lo vendemos a empresas y las empresas contratan [el servicio] para sus empleados. La informalidad obviamente es un impedimento. Entonces, nos vamos a enfocar donde podamos enfocarnos, donde hay una masa laboral relevante, empresas muy grandes. Estamos de la mano con Interseguro e Intercorp.

¿En el Perú ven como mejor alternativa de crecimiento los beneficios corporativos o los seguros de vida?

Estamos trabajando en ambas en paralelo porque es un año de aprender y probar. Es una retroalimentación para aprender qué hay que hacer mejor. Por ejemplo, los productos que estamos diseñando con Interseguro van ‘embebidos’ dentro de algunos otros productos como Seguros con Falabella o con Interbank. Esos son un canal de distribución que estamos probando, es mucho más masivo y, en paralelo, estamos en el B2B directo, que es venderle a las empresas, trabajar con los gerentes de recursos humanos y mostrarles a ellos qué podemos hacer.

¿Ya están trabajando con Falabella en Perú también?.

A través de Interseguro.

Las 75 empresas con las que trabajan en el Perú, ¿son de algún sector en particular? ¿Retail, banca?

No te podría decir […] Hay muchas mineras que se nos han acercado. Hay empresas de tecnología que pagan buenos sueldos [que también se nos han acercado porque la], incidencia en un producto de S/10-S/12 es mucho más manejable. El personal ya es más propenso a usar estos productos [más tecnológicos]. Pero, no estamos todavía como Ecuador, por ejemplo. En Ecuador nos han contratado varios bancos, varias empresas de tech, de servicio y constructoras […] La gente en general tiene problemas de ansiedad, problemas de salud mental, obesidad, insomnio y malnutrición […] Necesitamos telemedicina porque no podemos ir todos a un hospital privado a las 02:00 de la mañana. Por otro lado, ¿quién no quiere aprender idiomas? […] Nuestra misión es empoderar a la gente a vivir la mejor versión de sí mismo. ¿Y cómo es la mejor versión de sí mismo? Trabajando en los ejes de salud mental, emocional, intelectual y espiritual.

"Estimo que deberíamos estar hacia finales de año pasando la facturación de US$1 millón".

Con interseguro, el potencial es impactar a 7 millones de personas. ¿En cuánto tiempo podrían llegar a estar a esta cifra?

Diría que de aquí a cinco años podríamos estar en ese número.

La relación con Interseguro es de largo plazo.

Claro, es un ‘partner’ muy fuerte.

¿Piensan tal vez, para más adelante, expandirse más allá de los seguros de vida?

Sí, claro. En Chile estamos probando con seguros de cáncer. En Ecuador estamos probando con seguros de educación. Es muy versátil lo que podemos hacer.

La compañía de un giro en la postpandemia. Al inicio de este año, tuvieron anuncios de despidos por eficiencias. ¿Cuál es el reto principal para la empresa?

Aprender y robustecer la propuesta de valor para el próximo año, y así abrir 20, 30 ó 40 países más. El reto es aprender, cómo logramos que todas las empresas nos digan que necesitan el producto. Ahí, el reto está en cómo le hacemos entender a las empresas que contratando Betterfly van a mejorar la incidencia en productividad de la gente, y se va a reducir la posibilidad de que la gente se enferme. Si tienes menos gente enferma, hay menos ausentismo. Si la gente está más motivada, está más productiva. Si la gente está más contenta con la empresa, está más contenta un lunes, tiene menos incentivos para irse a la competencia porque le pagan más. En resumen, que entiendan que el poner a la gente en el centro de la ecuación es bueno para el negocio.

¿Cuánto movería la operación en Perú este año?

Estimo que deberíamos estar hacia finales de año pasando la facturación de US$1 millón.

Solo en Perú.

Sí. Perú es uno de los mercados más chicos, pero también más nuevos.

¿Argentina es el mercado más nuevo?

Sí, en Argentina estamos entrando con otro modelo, el modelo solo ‘embebido’ [en los seguros de vida]. En Brasil estamos probando mucho ‘flexible benefits’ y en España también. Son distintos mercados de un producto con muchas aristas. Lo que necesitamos es una buena customización y flexibilidad. Ambas cosas nos permitirán ser eficientes con nuestra plataforma.