Halloween y Día de la Canción Criolla en medio del estado de emergencia: ¿Cómo se comportará el consumo?

Según Doris Espinoza, presidenta del Sector de Servicios Artísticos, Culturales de Entretenimiento y Afines (Arena) del Gremio de Servicios de la CCL, se proyecta un incremento de entre 8% y 10% en las ventas respecto al 2024. Sin embargo, advirtió que los últimos sucesos de violencia en los espectáculos, principalmente de cumbia, así como la declaratoria de emergencia, han impactado en los eventos nacionales. Algunos, incluso, se han cancelado o postergado. No obstante, los eventos internacionales, como el Reggaetón Lima Festival en el Estadio Nacional, se mantienen en agenda.

Espinoza señaló que los sectores más beneficiados por estas celebraciones son las tiendas de disfraces, bares, discotecas, peñas, restaurantes y centros comerciales, aunque la coyuntura ha obligado a reforzar los permisos y controles de seguridad.

“Durante el estado de emergencia, los espectáculos deben presentar expedientes bajo el nuevo reglamento de inspecciones técnicas para garantizar la seguridad del público”, precisó.

La representante de la CCL agregó que, frente a un fin de semana regular de octubre, el consumo se incrementará entre 5% y 10%, con los jóvenes liderando las compras de experiencias, entradas y disfraces. “El consumidor peruano busca una experiencia integral: no solo asistir al evento, sino también comer bien, verse bien y disfrutar con amigos”, sostuvo.

Halloween y criollismo bajo el mismo techo

Pese a las restricciones, el consumo no se detiene. De acuerdo con cifras de la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda, se estima que los peruanos suelen gastar entre S/60 y S/300 en sus disfraces. Además, durante el año pasado, las expectativas de crecimiento fueron de hasta 20%, lo que anticipa que en esta temporada la demanda podría continuar en alza.

Desde el sector retail, Tottus Perú observa un comportamiento mixto, donde ambas celebraciones impulsan distintas categorías de consumo. “Halloween y el Día de la Canción Criolla son fechas complementarias, no excluyentes”, señaló Luciana Reátegui, gerente de marketing y comunicaciones de la cadena.

Reátegui comentó que la meta del supermercado es superar las ventas del año anterior, impulsando categorías como dulces, bebidas, disfraces, carnes, platos criollos y decoración temática. “El consumidor peruano busca celebrar con todo. En Tottus hemos preparado desde buffets criollos y dulces temáticos hasta activaciones familiares en tiendas como MegaPlaza. La experiencia de compra también se convierte en parte de la celebración”, indicó.

Agregó también que el ticket promedio ronda los S/120, y aunque la coyuntura económica sigue siendo retadora, “los peruanos no dejan de celebrar, solo buscan hacerlo con precios más accesibles”, añade.

En el ámbito digital, el consumo también muestra un fuerte repunte. Melissa Tejada, directora de marketing de PedidosYa en el Perú, señaló que la plataforma proyecta un incremento de hasta 30% en pedidos frente a una semana normal, y hasta 40% más que el año pasado durante la semana del 31 de octubre.

“La coincidencia de ambas celebraciones generan una de las jornadas con mayor movimiento del segundo semestre. Las compras de último minuto impulsan la demanda de comida rápida, dulces y bebidas, principalmente cervezas y cócteles listos para tomar con un aumento estimado de 200%, mientras que la comida criolla crece 70% y los snacks hasta 350%”, explicó Tejada.

Por otro lado, también indicó que desde PedidosYa proyectan que los pedidos de comida rápida, especialmente pizzas, hamburguesas y postres, registren un crecimiento de 60%.

Explicó también que los picos de consumo se concentran entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m., y los distritos con mayor dinamismo son Miraflores, San Borja, Surco, Jesús María y San Miguel, además de ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura.

Incluso el ‘quick commerce’ se adapta a la doble fecha. “Hoy los usuarios pueden resolver toda una noche temática desde el ‘App’, desde la decoración hasta la cena en minutos. Tenemos promociones de hasta 70% con aliados como Miniso, CasaIdeas y TaiLoy”, añadió Tejada.

Desde el lado de movilidad, de acuerdo con datos de Cabify, la demanda de los servicios en esta fecha se incrementa en aproximadamente 170% frente a un día promedio. “El flujo de viajes comienza a crecer a partir del mediodía del 31, alcanzando picos de hasta 500% alrededor de las 8 de la noche, cuando miles de personas se desplazan hacia fiestas, reuniones o eventos culturales”, se lee en el análisis de la aplicación.

Halloween también marca un punto interesante en el mapa de movilidad urbana. Según Cabify, Miraflores, Barranco, San Isidro, el Centro de Lima y puntos clave de Lima Norte se vuelven los destinos favoritos de los usuarios al concentrar la mayor cantidad de bares, discotecas y peñas. Con picos entre 200% y 500%, estas zonas mantienen un flujo constante de movimiento desde la tarde del viernes hasta altas horas de la madrugada del día siguiente.

Para Espinoza, la celebración del 31 de octubre refleja un cambio en el comportamiento del consumidor: “El peruano busca una experiencia integral: comer bien, lucir el mejor disfraz y disfrutar con seguridad. De no existir la coyuntura actual, el movimiento habría crecido mucho más, pero aun así, octubre sigue siendo un mes clave previo a la campaña navideña”, puntualizó.

¿Halloween o Día de la Canción Criolla?

Lejos de verse como eventos opuestos, ambas fechas pueden convertirse en oportunidades complementarias para conectar con audiencias diversas, según el tipo de negocio y el perfil del consumidor. Katherine Muñoz, docente de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comentó que el éxito de una campaña en octubre depende de conocer al público. Las marcas deben revisar su segmentación: edad, comportamiento de compra y canales digitales que utiliza su consumidor.

“Con esa lectura se puede definir qué celebración genera mayor vínculo emocional con el cliente. Algunos negocios optarán por Halloween por su carácter global y visual; otros, por la Canción Criolla, que apela a las raíces y la identidad cultural”, explicó.

Según la especialista, en un mercado diverso como el peruano, las marcas que logran equilibrar tradición y modernidad destacan por su cercanía. “Las festividades de octubre son un recordatorio de que las estrategias más efectivas nacen cuando se entiende al consumidor desde su identidad y aspiraciones. No es obligatorio que todos los negocios adopten una de estas fechas conmemorativas; hacerlo sin coherencia puede llevar a errores que afecten la autenticidad de la marca.”, concluyó Muñoz.