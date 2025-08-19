Cuando Jinmy Espinoza llegó a Lima en 2003, desde el caserío de Salinas, en la provincia de Jaén (Cajamarca), lo hizo con el sueño de convertirse en el primer profesional de su familia.

Cursó una academia para prepararse para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero sus primeros exámenes lo devuelven a la realidad: dos veces seguidas obtuvo 01. La brecha educativa entre su colegio y la exigencia universitaria fue un reto. Lejos de rendirse, buscó inspiración en historias de empresarios y líderes que habían superado sus propias barreras. Finalmente, logró ingresar a San Marcos en el puesto 25 de su carrera, Administración.

Entre esos referentes encuentra a figuras como Carlos Añaños y Martín Montanaro, cuyas trayectorias encienden en él la certeza de que, si ellos pueden, él también. Años más tarde, esa misma convicción lo lleva a crear el podcast Gurú Motivación, que acumula millones de visualizaciones y se consolida como un espacio para contar historias empresariales de éxito.

Con el tiempo, al escuchar decenas de relatos, Espinoza decide que esas experiencias merecen un formato que trascienda las pantallas. “En video las historias quedan separadas; en un libro pueden compendiarse y llegar a cualquier destino”, explica. Además de casos de emprendedores, incluye a ejecutivos con más de tres décadas de experiencia, convencido de que sus aprendizajes también pueden inspirar a nuevas generaciones.

La idea del libro nace de llegar a públicos que no necesariamente consumen el contenido en video —lectores, estudiantes, empresarios en formación— y entregarles una herramienta que puedan consultar y releer. “Quiero que incluso quien no sea emprendedor encuentre aquí ideas para su vida diaria, para tomar decisiones difíciles o enfrentar la adversidad”, comenta.

Jimmy Espinoza, autor del libro de Cero a CEO / HUGO PEREZ

Ese material se convierte en De cero a CEO, un libro que reúne 12 historias de empresarios y ejecutivos —varios con más de 40 años de trayectoria y algunos por encima de los 75 años— que construyen negocios formales y sostenibles a partir de contextos adversos.

El título, dice, resume tanto su propio camino como el de sus entrevistados: empezar sin nada y llegar a liderar grandes organizaciones. El proceso toma un año de trabajo, revisando grabaciones, seleccionando extractos y editando testimonios para que mantengan la voz y esencia de cada protagonista. La selección de casos busca mostrar variedad de rubros y generaciones, de modo que el lector encuentre estrategias y enfoques diversos para alcanzar el éxito.

Entre las lecciones comunes, el autor destaca la importancia de asumir riesgos, tomar acción, perseverar durante años y, sobre todo, sostener el éxito con valores y reputación. Pero no todas las historias siguen el mismo guion: algunos empresarios apuestan por el crecimiento acelerado y la diversificación, mientras que otros defienden modelos más conservadores y especializados. Esa diversidad de estrategias demuestra, dice Espinoza, que no existe una sola fórmula para llegar a la cima.

A diferencia del podcast, el libro incorpora detalles y anécdotas inéditas, conversaciones que no han salido al aire y reflexiones más profundas sobre momentos clave en cada trayectoria.

“En el Perú hay un ADN 100% emprendedor y resiliente que no se repite fácilmente en otros países”, afirma. A través de las entrevistas, identifica patrones como la capacidad de delegar para crecer, la paciencia para esperar resultados en más de diez años y el apoyo de entornos cercanos —familia, amigos, socios— que actúan como palanca. También derriba mitos: el principal, dice, es el miedo al fracaso. “Fracasar no significa perder, sino aprender y entrenarse en la incomodidad”, resume.

Espinoza es crítico con la falta de políticas estatales que acompañen la formalización y el escalamiento de los emprendimientos, pero asegura que las oportunidades de crecimiento hoy en día son mayores que hace 10 o 15 años. “Nuestro activo más grande no son los recursos naturales, sino la gente”, enfatiza.

El libro, que presenta las recomendaciones de cada protagonista, también tiene un propósito mayor: devolver a otros la inspiración que él recibió cuando más la necesitaba. “No es solo un manual de estrategia empresarial, sino también una fuente de motivación para cuando las dudas se instalan”, escribe en la introducción.

Al consultarle qué haría diferente si tuviera que empezar Gurú Motivación desde cero, Espinoza se toma un segundo para pensar y responde: “A veces los emprendedores tendemos a autoexigirnos demasiado. Si las cosas no van como planeamos, dudamos de nuestras capacidades. Hay que respetar el proceso y disfrutarlo, porque si haces las cosas bien, los resultados van a llegar”.

Con planes de una segunda edición que incluya a nuevos empresarios y emprendedores emergentes, De cero a CEO quiere dejar claro que, en palabras de su autor, “el éxito en el Perú se logra haciendo las cosas bien”. Y que, incluso, las historias más lejanas pueden sembrar la chispa para cambiar un destino.