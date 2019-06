Hernando de Soto relanza 'El misterio del capital'

El reconocido economista peruano, Hernando de Soto Polar, relanzó su libro 'El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo?', publicado por primera vez en el año 2000.

Se trata de un libro que en casi veinte años ha vendido cinco millones de ejemplares en treinta idiomas, un clásico que trasciende el tiempo, manteniéndose vigente.

Este revela cómo funciona en la práctica el proceso que crea el capital y que se encuentra oculto en las diversas leyes que norman la propiedad en los países ricos.

Asimismo, explica qué es el capitalismo y por qué tras el derrumbe del comunismo, el capitalismo ha seguido fallando en los países en vías de desarrollo y en aquellos otros que salen del comunismo.

Demuestra también que los pobres, en los países en vías de desarrollo, han acumulado los activos necesarios para un éxito capitalista.

'El misterio del capital' fue publicado originalmente en el 2000.

Hernando de Soto es también autor de otros libros como: El otro sendero. La respuesta económica al terrorismo (1986) en coautoría con Enrique Ghersi S. y Mario Ghibellini H, y Realizing Property Rights (2006), con Francis Chevenal.

Ha producido cuatro documentales para PBS: El misterio del capital de los indígenas amazónicos, Globalization at the Crossroads, The Power of the Poor y Unlikely Heroes of the Arab Spring.

Es actualmente presidente del Instituto Libertad y Democracia, con sede en Lima, considerado por The Economist como uno de los dos “think tanks” más importantes del mundo.