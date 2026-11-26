Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Hombro a Hombro, dialogó con El Comercio durante Cade Ejecutivos 2026 respecto a los trabajos que ha realizado el Estado frente al fenómeno de El Niño (FEN). Explicó que desde el sector privado vienen trabajando con un Project Management Office (PMO) para apoyar al sector público frente al evento climatológico, así como se ha lanzado un ‘marketplace’ para que las empresas puedan ayudar con las demandas que puede tener el sector público sobre el tema.

En julio señaló que el país estaba tarde para la prevención ante el fenómeno de El Niño. El evento climatológico ya llegó. Si tuviera que señalar tres tareas pendientes, ¿cuáles serían?

Todo lo que es gestión de cuentas, no solo limpiar o descolmatar cuencas, sino es [tener] representas en las partes altas para contener excesos o picos de agua, tener identificadas zonas de inundación, zonas eriazas o agrícolas, incluso que puedan ser utilizadas como zonas de desfogue para las crecidas de ríos y el reforzamiento de diques donde sabemos que el agua se va a salir porque se salen todos los años.

¿El gobierno no lo está haciendo?

Un tema de gestión de cuencas no existe en el Perú. Ya en la desembocadura, donde se asientan las ciudades más grandes y tienen un espacio más grande donde el río puede crecer, en esos espacios se pueden crear parques enormes para recrear a la población, son zonas de seguridad donde el río puede crecer sin afectar a la población.

En este momento en el que se ven los efectos de El Niño en diferentes distritos y regiones del país, ¿qué tareas urgentes existen?

Todo lo que he dicho, eso no se ha hecho. Algo se está haciendo en descolmatación en algunos puntos críticos, pero no en todos. ¿Qué queda por hacer en adelante? Esperar y aguantar el golpe. Otra cosa que no hemos hecho es el tema de salud, tenemos un sistema de salud muy precario. El ministro de Salud ha dicho que casi ya se coparon las camas UCI en el país. No hemos movido el tema de vacunas con tiempo, no estamos haciendo campañas para educar a la población sobre el uso de repelentes, mosquiteros, ropa de manga larga que ayude, cómo enfrentar los golpes de calor.

Es un tema muy grande, vamos a tener 40 grados en Lima. Es un tema muy complejo y no veo que las autoridades de salud estén moviéndose.

Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, (Foto: IPAE)

¿Qué sí se ha hecho?

Está más ordenado el Estado, aunque suene contradictorio. Se ha señalado a una sola autoridad que lidere el Estado, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Desde el punto de vista de gestión, eso es muy positivo. El ministro Marco Vinelli es la cabeza de la comisión FEN y debajo de él están todos los organismos del Estado.

Desde el sector privado hemos contratado un PMO, una oficina de control de procesos que se instaló dentro del Midagri y que tiene dos grandes objetivos. El primero, ordenar la oferta del sector privado para saber con qué, dónde, cuándo y cómo las empresas van a poder apoyar en caso de un desastre de gran magnitud,

¿Qué se viene en el corto plazo para la PMO?

En la página web de Hombro a Hombro hemos creado el canal al ‘marketplace’ para tener claro lo que necesita el Estado y la demanda del sector público para que cualquier empresa que quiera ayudar entre y ahí habrá un catálogo de demandas para definir en lo que quiere ayudar. Va a ser un material vivo, porque todos los días se va a ir actualizando.

¿Con quién se ha trabajado del gobierno para tener la actualización de estas demandas?

El PMO se instaló en el Midagri y trabaja directamente con la comisión FEN y con todos los organismos del Estado. Ahí se juntan también todas las empresas y nos hemos organizado en 10 líneas de vida.

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¿Este catálogo mostrará la necesidad del Estado en términos de donaciones o de otras necesidades para acciones contra El Niño?

Por ejemplo, necesito kits de higiene de estas características y la empresa puede venir y donarlos o puede venir y comprarlos, o una empresa puede venderlos y otra adquirirlos. No todo es donación, hay empresas que no pueden donar, pero sí ofrecer, por ejemplo, servicios de drones e indican su tarifa. No podemos asumir que todas las empresas están en capacidad de donar.

En el marco de Cade Ejecutivos, ¿qué compromiso concreto les pedirías a los empresarios aquí respecto al manejo del fenómeno de El Niño?

Trabajar juntos. La idea es juntarse, informar que se está haciendo para no duplicar, triplicar o cuadruplicar esfuerzos. Es importante esto porque todo lo que hacemos, que es bastante, es nada o poco ante la necesidad. Entonces, tenemos un imperativo ético de trabajar juntos y no duplicar esfuerzos. Cuando no coordinas, estorbas, molestas, y ante la precariedad y vulnerabilidad de nuestra gente, no trabajar unidos es inaceptable.

Sobre las nuevas autoridades subnacionales, ¿qué debería estar listo antes de que asuman este cambio y poder recibir una capacitación?

No podemos esperar a enero, porque ellos entrarán en plena ebullición del fenómeno. Una de las cosas que hemos propuesto a la comisión FEN es que todos los alcaldes distritales, provinciales y gobiernos regionales deben ser concentrados en Lima o armar equipos de trabajo que salgan a diferentes regiones para concentrarlos allá y entrenarlos en gestión de riesgo de desastres.

Sabemos quienes son, la gran mayoría, y tenemos que entrenarlos porque hay un montón de data o de información legal que no conocen.

Hombro a Hombro

¿El ministro Vinelli ha tomado bien esta propuesta?

Entiendo que ha tomado nota del tema.

¿Hay avances concretos?

No sabría decirle sobre ese tema.

Sobre este ‘marketplace’, se entiende que cualquier empresa puede colaborar, ¿las personas naturales también podrán entrar?

Solo las empresas. Somos un movimiento empresarial que canalizamos la solidaridad del sector privado. Si hay personas que quieren colaborar, sugiero que lo hagan con Caritas, Adra, el Banco de Alimentos o con una serie de organizaciones que canalizan las ayudas de las personas. En el caso de las empresas pretendemos hacerlo nosotros, porque los volúmenes son más grandes. Trabajamos a nivel de pallets y la logística es completamente diferente.