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Resumen

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as hortalizas, legumbres y tubérculos registraron un incremento anual de precios de 23,33% en Lima Metropolitana a octubre, según el INEI. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
as hortalizas, legumbres y tubérculos registraron un incremento anual de precios de 23,33% en Lima Metropolitana a octubre, según el INEI. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Por Melissa Rodríguez Enciso

Las hortalizas, legumbres y tubérculos, junto con los pescados y mariscos, registraron los mayores incrementos anuales de precios entre las categorías de alimentos de Lima Metropolitana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el primer grupo acumuló un alza de 23,33% a octubre de 2026 y el segundo, de 23,30%, frente al mismo mes del año anterior.

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