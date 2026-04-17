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Lior Sekler, director comercial de la cadena hotelera HRI Hospitaly, declaró al Financial Times, que la administración de Donald Trump tiene parte de la culpa de la recesión.
Lior Sekler, director comercial de la cadena hotelera HRI Hospitaly, declaró al Financial Times, que la administración de Donald Trump tiene parte de la culpa de la recesión.
/ Jacquelyn Martin
Por Redacción EC

Los hoteles estadounidenses están reduciendo drásticamente las tarifas de las habitaciones para el Mundial 2026 ante la caída de la demanda. Diversos ejecutivos creen que se debe a un aumento del sentimiento antiestadounidense.

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