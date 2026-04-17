Los hoteles estadounidenses están reduciendo drásticamente las tarifas de las habitaciones para el Mundial 2026 ante la caída de la demanda. Diversos ejecutivos creen que se debe a un aumento del sentimiento antiestadounidense.

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Lior Sekler, director comercial de la cadena hotelera HRI Hospitaly, declaró al Financial Times, que la administración de Donald Trump tiene parte de la culpa de la recesión.

“Obviamente, el deseo de la gente de venir a Estados Unidos ha disminuido en este momento”, indicó Sekler, señalando los disturbios causados por la guerra de Trump a Irán y su dura represión migratoria.

Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. (FOTOS)

Los ejecutivos del sector tenían la esperanza de que la Copa del Mundo de la FIFA reactivará el turismo en el país, que el año pasado disminuyó drásticamente. En esa línea, el máximo ente del fútbol mundial proyectó que millones de visitantes internacionales aportarían a Estados Unidos un impulso económico de US$30.500 millones.

Sin embargo, la demanda no se ha materializado, lo que ha obligado a la FIFA a cancelar decenas de miles de habitaciones reservadas en las ciudades sede de todo el país. Once ciudades estadounidenses albergarán partidos durante la Copa del Mundo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

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Según informó The Athletic esta semana, la FIFA podría pedirle a Donald Trump que suspenda las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el torneo de este verano. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró a The Daily Beast que la Copa Mundial de la FIFA 2026 generará un impacto económico de miles de millones de dólares y atraerá a cientos de miles de empleos al país.

“El presidente está centrado en hacer de esta la mejor Copa del Mundo de la historia, al tiempo que garantiza que sea la más segura de todas”, señaló Ingle.