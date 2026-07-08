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Los IAB MIXX Awards 2026 se celebraron con éxito en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú. El evento reunió y premió a lo mejor del talento digital de nuestro país. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)
Los IAB MIXX Awards 2026 se celebraron con éxito en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú. El evento reunió y premió a lo mejor del talento digital de nuestro país. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)
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Por Sergio Merino Sánchez

Con gran éxito se celebró la edición 2026 de los IAB MIXX Awards, el evento más importante de la publicidad en el Perú. Desde las 7:00 p.m., los invitados fueron llegando a las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, luciendo sus mejores trajes.

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