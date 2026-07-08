Con gran éxito se celebró la edición 2026 de los IAB MIXX Awards, el evento más importante de la publicidad en el Perú. Desde las 7:00 p.m., los invitados fueron llegando a las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, luciendo sus mejores trajes.

A ellos los esperaba un grato ambiente de bienvenida, donde pudieron compartir de algunas bebidas y aperitivos, además de amenas charlas para eliminar los nervios y tensiones propios del momento. Todo esto mientras se daba el anuncio oficial de la apertura de puertas del auditorio principal del lugar, el mismo que recibió a poco más de 800 personas.

Una vez instalados en sus asientos, fue Beatriz Hernández, Directora Ejecutiva de IAB Perú, quien ofreció las palabras de apertura, junto al reconocido presentador José Manuel Peláez, a cargo del anuncio de los ganadores en todas las categorías.

Esta celebración a la creatividad, innovación y los resultados efectivos en la industria digital, premió a las campañas y herramientas que se destacaron bajo estos criterios. Así lo reconoció José Manuel Jurado, presidente del IAB Perú, quien compartió un mensaje de agradecimiento a todas las empresas y agencias que fueron parte de estos premios.

José Manuel Jurado - Presidente de IAB Perú. (Foto: El Comercio)

“Primero, gracias por participar en los premios. Que hayan decidido postular sus campañas y que consideren que pueden optar por un reconocimiento es un orgullo para nosotros. Estamos muy agradecidos de que quieran someter su trabajo a la evaluación del jurado. También los invito a seguir compartiendo y disfrutando no solo de su propio trabajo, sino también del trabajo de los demás. Al final, los premios siempre implican competencia. Siempre hay alguien que gana y alguien que queda segundo. No me gusta decir que alguien pierde, sino que, simplemente, en esa ocasión no obtuvo un premio”, indicó en declaraciones a este medio.

Por su parte, Paul Thorndike, past presidente de IAB Perú, remarcó el valor del trabajo articulado y coherente que se ha realizado a lo largo de estos casi 20 años por parte de la asociación. Producto de esta destacada labor, se sembró la semilla de un crecimiento sostenido de la industria digital en nuestro país.

“El rol del IAB ha sido el de congregar y ajustar todo en la industria digital, que estaba lleno de diferentes jugadores, desde agencias, medios, tecnología, herramientas, y hacer que todos puedan alinearse sobre un solo destino, un solo futuro. El principal desafío siempre ha estado en demostrar el valor del digital para generar precisamente el valor final a las compañías. Cabe resaltar que tomó mucho tiempo madurar y llegar a un punto donde, hoy en día, casi no existe ningún negocio que no tenga una iniciativa digital”, apuntó el destacado administrador.

Paul Thorndike- Past president del IAB Perú. (Foto: El Comercio)

Quien también se dio cita a la gala de premiación fue Paola González, founder de Colmena Digital Experience. Desde su mirada, resaltó la importancia de esta asociación para que la industria siga creciendo y adaptándose a los nuevos desafíos que enfrenta con la incorporación de nuevas herramientas.

“IAB Perú tiene una trayectoria bastante amplia en Perú y, año a año, ha venido creciendo a medida que la industria del marketing digital ha crecido y nos ha ido proporcionando de tendencias, adelantando información y estudios que ayudan a que el ecosistema siga creciendo. Necesitamos este tipo de instituciones que formalicen cada vez más todo el ecosistema del sector. IAB nos da esa guía y nos ayuda a seguir avanzando en el marketing digital”, dijo la empresaria.

Paola González - Fundadora y CEO de Colmena Digital Experience. (Foto: Mercado Negro)

Para conocer a todos los ganadores de esta edición de los IAB MIXX Awards 2026, puede ingresar al siguiente link. Ahí, encontrará todo el detalle de los más destacados de la gala.

¿Qué es el IAB y qué empresas lo conforman?

Es una asociación, que tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y que agrupa a las empresas relacionadas con la publicidad interactiva en los principales mercados del mundo. Desde 1996 es responsable de fomentar el uso de Internet como herramienta de comunicación para las marcas e incentivarlas a aprovechar la efectividad de la publicidad en línea.

Las empresas que conforman la Junta Directiva de IAB Perú (2026–2027) son: Empresa Editora El Comercio, Supermercados Peruanos, Omnicom Media, Google, Attach, WOW, Laureate (UPN), Meta y UCAL. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Cabe precisar que IAB tiene presencia en más de 47 países a nivel mundial y en nuestra región está en países como México, Guatemala, Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

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