Los IAB MIXX Awards premian la excelencia en publicidad digital. (Foto: captura de video)
Los IAB MIXX Awards premian la excelencia en publicidad digital. (Foto: captura de video)
Por Redacción EC

La creatividad, la innovación y el impacto volverán a ser los grandes protagonistas de la industria digital peruana. Este martes 7 de julio se celebrará una nueva edición de los IAB MIXX Awards 2026, ceremonia que reunirá en el Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, a las principales agencias, marcas, medios y especialistas del sector para reconocer las campañas, estrategias y proyectos más destacados del último año.

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