La creatividad, la innovación y el impacto volverán a ser los grandes protagonistas de la industria digital peruana. Este martes 7 de julio se celebrará una nueva edición de los IAB MIXX Awards 2026, ceremonia que reunirá en el Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, a las principales agencias, marcas, medios y especialistas del sector para reconocer las campañas, estrategias y proyectos más destacados del último año.

La ceremonia tendrá un significado especial al coincidir con los 20 años de IAB Perú, institución que desde 2006 viene impulsando el crecimiento y la profesionalización de la industria digital en el país. Este aniversario representa una oportunidad para reconocer el camino recorrido por el sector y reflexionar sobre lo que en el futuro se construirá, en una industria que continúa evolucionando al ritmo de la tecnología, la creatividad y la innovación.

“Estos premios han ganado autoridad y se han convertido en un referente para la industria. Si bien hoy existen otros certámenes que premian campañas 360 con un fuerte componente digital, los IAB MIXX Awards mantienen categorías especializadas que ponen el foco en la innovación digital. Ese enfoque, sumado al respaldo de los profesionales del sector, les otorga un sello distintivo y una relevancia especial dentro de la industria”, dijo a este medio José Manuel Jurado, presidente del IAB.

“Para las agencias es un reconocimiento que les aporta mucho valor como credenciales, tanto a las agencias creativas como a las agencias de medios. Los premios IAB MIXX son una muestra del talento que tienen como agencia y de las capacidades que pueden ofrecerles a sus clientes. Para los medios, también es un referente de sus capacidades y de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y para los anunciantes, al final, es el premio a su trabajo”, añadió el también Gerente General de El Comercio.

Para conocer más a detalle a las campañas elegidas como finalistas, luego de una rigurosa evaluación, y a los encargados de dar su veredicto para esta edición (integrado por destacados líderes de agencias, anunciantes, medios, consultoras y empresas tecnológicas, responsables de seleccionar los casos más sobresalientes del año), te invitamos a ingresar a los siguientes links:

Como parte de esta edición, se entregarán reconocimientos especiales a figuras que marcaron hitos en la historia de la publicidad digital peruana. Entre ellos, Paul Thorndike, José Carlos Mariátegui y José Aburto, por su trabajo al frente de Phantasia, considerada la primera agencia digital del Perú y pionera en el desarrollo de soluciones digitales para marcas en el mercado local.

Asimismo, se realizará un reconocimiento a la memoria de Nicolás Valcárcel, fundador de Mercado Negro, medio que ha acompañado y documentado durante décadas la evolución de la industria publicitaria, del marketing y las comunicaciones en el país.

Así fueron los IAB MIXX Awards 2025

Revive la jornada completa que reunió a los principales referentes de la industria. Desde los workshops de la mañana, llenos de aprendizaje y estrategias de vanguardia, hasta la ceremonia de premiación, donde se celebró la excelencia, la innovación y los resultados.

¿Qué es el IAB y qué empresas lo conforman?

Es una asociación, que tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y que agrupa a las empresas relacionadas con la publicidad interactiva en los principales mercados del mundo. Desde 1996 es responsable de fomentar el uso de Internet como herramienta de comunicación para las marcas e incentivarlas a aprovechar la efectividad de la publicidad en línea.

Las empresas que conforman la Junta Directiva de IAB Perú (2026–2027) son: Empresa Editora El Comercio, Supermercados Peruanos, Omnicom Media, Google, Attach, WOW, Laureate (UPN), Meta y UCAL.

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