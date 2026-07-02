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Resumen

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En casi 20 años de trayectoria, el IAB Perú ha sido testigo de la transformación de la publicidad digital y del crecimiento de una industria que hoy marca la forma en que las marcas se conectan con las personas. En ese camino, la asociación sin fines de lucro, que forma parte de una red internacional con presencia en más de 47 países, se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector.

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