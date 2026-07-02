En casi 20 años de trayectoria, el IAB Perú ha sido testigo de la transformación de la publicidad digital y del crecimiento de una industria que hoy marca la forma en que las marcas se conectan con las personas. En ese camino, la asociación sin fines de lucro, que forma parte de una red internacional con presencia en más de 47 países, se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector.

El liderazgo en el mercado nacional se ve reflejado en, por ejemplo, la creación de estándares, con un lenguaje común, y las buenas prácticas para la industria, lo que contribuyó a la profesionalización del ecosistema y a generar confianza. Desde el IAB Perú se puso foco en la formación y desarrollo del talento digital de manera continua, contribuyendo con información para la toma de decisiones, a través de estudios, infografías, y materiales de investigación.

A pocas semanas de celebrar su vigésimo aniversario, en agosto, y en la antesala de los IAB MIXX Awards 2026, que se realizarán el 7 de julio, conversamos con Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú; Carlos Peñaranda, CMO de Wow Perú e integrante de la junta directiva de IAB Perú; y Antonio Miranda, CEO & Partner de Omnicom Media Perú & Bolivia y vicepresidente de IAB Perú para el periodo 2026-2027. En esta entrevista, analizaron el rol de la asociación, su aporte al desarrollo de la industria publicitaria digital y los desafíos que plantea la evolución de las nuevas tecnologías.

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Beatriz Hernández

Beatriz Hernández (Directora Ejecutiva de IAB Perú)

—IAB Perú cumple 20 años este 2026. ¿Cuáles considera que han sido los principales aportes al desarrollo de la industria digital peruana?

IAB Perú cumple 20 años en Perú, formando parte de la red global del Interactive Advertising Bureau que justamente este 2026 cumple 30 años de formada. Cuando se inició en Perú en el 2006, la publicidad digital representaba un porcentaje muy pequeño de la inversión publicitaria (0.25%). Entonces, los principales aportes estaban en la educación del mercado sobre el valor de los medios digitales para acelerar la adopción y el crecimiento. El IAB en estos 20 años ha sido el gran articulador de la industria, ayudando al mercado a establecer estándares, formar talento, generar conocimiento y construir una comunidad.

—¿Cómo ha evolucionado el rol de IAB Perú desde sus primeros años?

El IAB Perú comenzó ayudando a que el mercado entendiera el potencial de internet como medio de comunicación publicitario. Luego, impulsó la profesionalización mediante la creación y adaptación de estándares, las capacitaciones a cargo de ejecutivos locales y extranjeros, así como la realización de estudios y eventos. Hoy, su rol es mucho más amplio: es un articulador de la industria y un espacio donde se construye sobre los desafíos y oportunidades que definirán el futuro.

—En una industria que cambia constantemente, ¿por qué sigue siendo necesario contar con una organización como IAB Perú?

Justamente, en una industria que cambia tan rápido, es más que importante ser parte de una organización como el IAB. Ante nuevos temas y desafíos en medición, privacidad, inteligencia artificial, transparencia y regulación, y la formación de talento, una empresa por sí sola no puede resolver todos estos temas; necesita espacios de colaboración y sobre todo una entidad neutral que le ayude a surcar las nuevas aguas.

—¿Cuál cree que es el principal desafío del IAB Perú en los próximos años para seguir impulsando el crecimiento del sector?

Será liderar la adaptación de la industria a un entorno de cambio cada vez más acelerado. Tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización, los nuevos modelos de medición, la privacidad de los datos y la fragmentación de los canales, están transformando la forma en que las marcas se relacionan con el consumidor.

En este contexto, IAB Perú se reinicia, ya que ahora toca ser un espacio que ayude a la industria a entender estos cambios, establecer nuevos estándares, desarrollar nuevo talento y fomentar la colaboración entre todos los actores del ecosistema. Su capacidad para anticipar tendencias y construir consensos será clave para seguir impulsando un crecimiento sostenible y responsable de nuestro sector.

Carlos Peñaranda

Carlos Peñaranda (CMO at Wow Perú - Junta directiva IAB Perú)

—Desde la perspectiva de una marca, ¿qué valor aporta IAB Perú para que las empresas puedan tomar mejores decisiones en un entorno digital cada vez más complejo?

Vivimos un momento donde la transformación digital ya dejó de ser un proyecto, pues se convirtió en una condición para competir. Una condición para desarrollarse, para seguir vigentes como empresas y como industria. La velocidad con la que está evolucionando, con lo que viene evolucionando la inteligencia artificial, los medios digitales, las plataformas digitales, el social media, el comercio electrónico, todo el tema que hay de data, como por ejemplo la privacidad de los datos, y todos los hábitos de consumo de hoy, obliga a las empresas a aprender y adaptarse de manera permanente.

Dentro de todo este contexto complejo, el valor del IAB Perú es generar un espacio de articulación para toda la industria digital. Considero que hemos acompañado el desarrollo del ecosistema digital. Se han promovido estándares en el Perú e impulsado las buenas prácticas, acercando el conocimiento a las empresas para que estas puedan tomar decisiones con una visión más estratégica y oportuna.

—¿Cómo contribuye el IAB Perú a generar confianza, estándares y buenas prácticas entre anunciantes, agencias y plataformas?

La confianza es el principal activo para cualquier relación, no solo para la industria digital, sino para todo. Entonces, sin confianza, hablando puntualmente en la industria, no habría inversión, no habría innovación, no habría un crecimiento sostenible.

Durante ya dos décadas, el IAB ha trabajado para consolidar un ecosistema en donde, creo, la colaboración es tan importante como la competencia. Como anunciante también te puedo decir que eso ha significado impulsar estándares internacionales adaptados a nuestra realidad. Se ha promovido transparencia, autorregulación y se han generado espacios donde todos los actores de la industria pueden dialogar sobre los desafíos comunes y también los no comunes.

—En un contexto en el que la IA está transformando el marketing, ¿qué papel debe jugar el IAB Perú para ayudar a las empresas a adaptarse a estos cambios?

Para mí la inteligencia artificial ya no es una conversación exclusiva de marketing o publicidad. Está redefiniendo prácticamente todas las industrias: salud, educación, el sistema financiero, retail, entre otras. El desafío no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas, que es lo que todo el mundo habla hoy en día, sino en desarrollar capacidades, para utilizarlas con criterio, responsabilidad y siempre tener una visión centrada en las personas, en los consumidores.

Creo que el IAB Perú debe seguir desempeñando un papel clave como articulador de este conocimiento. Eso implica que tiene que impulsar espacios de formación, compartir experiencias multiindustrias, y así empezar a promover debates sobre ética, transparencia, gobernanza de la inteligencia artificial y acercar todos estos aprendizajes a empresas de todos los tamaños, no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y microempresas.

—Si IAB Perú no existiera, ¿qué perdería hoy la industria digital peruana?

Considero que perdería uno de los principales espacios de construcción colectiva. Las industrias más competitivas del mundo, está comprobado, no crecen únicamente porque existen empresas grandes o empresas exitosas, sino que crecen y se desarrollan porque cuando se cuenta con instituciones que conectan a todos los actores, empiezan a generar conocimiento, impulsan estándares y ayudan a construir una visión compartida del futuro de todas las industrias.

En estos últimos años, el IAB ha sido protagonista en la profesionalización del ecosistema digital peruano. Ha acompañado la evolución de la publicidad digital, del marketing digital, del comercio electrónico, las mediciones, data, innovación tecnológica y del desarrollo del talento que hoy también lidera esta industria.

Antonio Miranda

Antonio Miranda (CEO & Partner Omnicom Media Perú & Bolivia - Vicepresidente de IAB Perú para el periodo 2026-2027)

—¿Qué rol desempeña IAB Perú como articulador entre agencias, medios, anunciantes y plataformas dentro del ecosistema digital?

Por como está compuesto el IAB en sus estatutos, en la posibilidad, digamos, de adquirir miembros, es de los pocos gremios que puede recibir medios, agencias, partners, anunciantes, y en base a eso formar una comunidad grande. Cuando los gremios pueden recibir varios ‘players’, el nivel de debate y profundización es mucho mayor.

—¿Qué tan importante es que exista una institución capaz de promover consensos y una agenda común para el desarrollo de la industria?

Es importantísimo que haya una institución como el IAB porque digital es ahora el medio principal, el que concentra mayor inversión en Perú y en varios mercados. Eso genera obviamente una responsabilidad de medición, una responsabilidad de estandarización, una responsabilidad de poder analizar las tendencias y, sobre ellas, poder generar información que le sirva evidentemente a toda la industria.

Es mucho mejor colaborar parte de nuestro tiempo que competir siempre. De hecho, hay un refrán o una frase que dice “si uno colabora el diez por ciento de su tiempo y compite el noventa, va a crecer más como industria y como individuo o como empresa, versus, cuando uno compite el cien por ciento del tiempo”.

—Como vicepresidente para el periodo 2026-2027, ¿qué oportunidades identifica para que IAB Perú siga siendo un referente en innovación y transformación digital?

Como oportunidades, definitivamente, el IAB tiene que ser referente en las nuevas tendencias, retail media, inteligencia artificial, el concepto de growth es muy importante. Entonces, todo lo que sea tendencias digitales, es decir, el mayor dominio o la mayor información, tiene que partir del IAB. Esto porque nuevamente los esfuerzos grupales van a permitir avanzar más rápido que los individuales.

—¿Cómo imagina al IAB Perú y a la industria digital nacional cuando celebren su 30° aniversario dentro de una década?

Cuando se cumpla el 30 aniversario, digamos que digital va a seguir creciendo. Varias plataformas de medios tradicionales se van a integrar o van a tener, digamos, su integración también a digital. Entonces, muy relevante en términos de ‘share’, con una necesidad de medición estandarizada, con mucha preocupación por el nivel de atención que los medios generan y como una comunidad de growth.