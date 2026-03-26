En medio de un contexto volátil, El Comercio conversó con Peter Cerdá, Vicepresidente Regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), quien analiza los efectos de la guerra en la industria aérea a nivel global y cómo repercute esta situación en este lado del mundo. Sostiene que se está dando una reducción de la conectividad y un importante alza del combustible para aviones. “Sería prematuro dar las alarmas de que estamos en una situación crítica. Estamos en una situación preocupante, pero las aerolíneas hemos vivido crisis en el pasado”, anota.

Así también, Cerdá reflexiona sobre la industria aérea en el Perú y los temas pendientes como la TUUA de transferencia internacional que, asegura, está generando perjuicios a la conectividad del país.

- ¿Cómo viene la industria aérea durante este último año?

A nivel regional, empezando por lo bueno y resumiendo el 2025, tuvimos un año muy bueno a nivel regional con un crecimiento de 3,8% año tras año. La región sigue creciendo de una manera muy beneficiosa. Hemos tenido mercados que incluso han crecido más, como Argentina que con sus cambios regulatorios, por ejemplo, creció 13,2%.

Creo que es una demostración de lo que se puede lograr cuando se implementan normativas o hay un marco regulatorio beneficioso para todas las partes, cumpliendo con las normas internacionales, mejoras en la infraestructura y deshaciendo barreras de entrada. Brasil también creció 9,4%. Son ejemplos que Perú podría seguir, pero que no hemos visto en los últimos años por falta de liderazgo gubernamental.

- ¿Cuáles han sido las cifras de la industria en el caso del Perú?

Hubo un crecimiento de 5,9% considerando todos los problemas que tuvimos: la demora de 6 meses en la inauguración del nuevo aeropuerto, que impactó en la conectividad, y la TUUA de conexión internacional. Ante esto varias líneas aéreas han tomado medidas para reducir su conectividad desde y hacia el país. Esto no ayuda en un momento en el que la región está creciendo y Perú aún no recupera la conectividad internacional frente al 2019, aún estamos 1,5% por debajo en pasajeros internacionales.

- ¿Cuáles son los desafíos para el sector aerocomercial en general este año y qué efectos viene teniendo hasta el momento en la industria en medio de un contexto global convulso?

Todavía hay mucho que hacer y ahora tenemos la guerra en el Medio Oriente que está teniendo un impacto sobre todo en movimiento de personas y que también nos afecta a nosotros a raíz de que el precio de combustible está aumentando, así que los costes operativos para las líneas aéreas son más altos y el combustible en muchos casos ya representa un gran porcentaje de los costos operativos para las líneas aéreas. Eso tiene un impacto en la conectividad, en los precios, en la ampliación de rutas y en la posibilidad de iniciar nuevos vuelos en el futuro.

Aerolíneas como Qatar Airways o Emirates han reducido rutas y suspendido operaciones en las zonas del conflicto en Medio Oriente. / CHRISTOF STACHE

- ¿Cómo y de qué manera impacta a la industria en este lado del mundo?

Primero, obviamente, lo que sabemos todos –porque nos está afectando los bolsillos–, el incremento del combustible y la subida de los precios. No solo de volar, todo tipo de precios para productos farmacéutico, comida, entre otros.

Pero también tenemos que darnos cuenta que la producción de combustible se está viendo impactada, por lo que no se va a producir tanto combustible de ‘jet fuel’ (para aviones). Eso puede tener un impacto si la crisis se extiende y hay menos producción del combustible. Ya nos ha pasado en ciertos países donde por falta de divisas o condiciones locales no se ha podido importar ese combustible necesario para el transporte.

- ¿Qué escenario ve en caso se prolongue la guerra?

Las aerolíneas tendrían que reducir sus vuelos o el número de vuelos de ciertos destinos porque no habría disponibilidad de combustible. Además, obviamente hay un impacto en la conectividad.

Aunque las compañías de Medio Oriente no operan en Lima, sí operan en Bogotá y Sao Paulo. Muchos de esos pasajeros que vuelan a estos puntos, después enlazan en vuelos al Perú. Así también muchos pasajeros pasaban por Doha, Abu Dhabi o Dubai con compañías aéreas en tránsito en el Medio Oriente para ir a otras partes de Asia o África. Ahora mismo esos pasajeros se van a ver afectados, porque no pueden utilizar un corredor importante para conectar África, Asia por Medio Oriente, con América Latina.

- ¿Cómo repercute esto en los precios de los pasajes aéreos?

Esos pasajeros (en esas rutas) van a tener menos ofertas, con (pasajes) más caros. Además, legar a los destinos tomará más tiempo. Así que sí hay un impacto porque muchos pasajeros puede ser que incluso decidan no viajar por el momento.

Vuelos.

- ¿Ya se percibe una reducción de viajes a destinos que conectan también con América Latina?

No tenemos cifras, pero definitivamente hay un impacto. Compañías como Emirates, que son muy importantes, no están operando, por ejemplo, a Dubai, Miami y Bogotá. Así que obviamente un impacto de flujo de pasajeros que utilizaban esa ruta para volar desde África, Medio Oriente, Asia, volando por Miami para llegar a Bogotá y de Bogotá volar a Bolivia, Venezuela, Perú, hoy en día no tienen el acceso que sí tenían hace una unas semanas.

- Mencionó también que este contexto los pasajes en general podrían estar más caros, sumando esta menor conectividad con el alto precio del combustible, ¿es así?

Yo no diría que en sí tendrían que subir los precios, lo que sí puedo decir es que hay menos opciones de las que había antes para poder viajar. Vamos a decir, desde Lima a Nairobi vía Dubai o Doha, o de Lima vía Dubai o Doha a Manila. Los vuelos del Medio Oriente no están operando con las compañías que tenían sus hubs allí, que conectaban de manera más fácil.

- Mencionó que el combustible para algunas aerolíneas podría representar un costo muy significativo, ¿cuánto representa ahora que los precios del petróleo han llegado a subir más del 72%?

Todo depende del volumen de consumo que se compra, en qué países se compra (el combustible) y con qué moneda se compra. ¿Cuánto puede representar el costo del combustible para las aerolíneas? Ahora la media global es un 35%. En nuestra región todavía el shock no nos ha llevado a ese porcentaje. Estamos viendo en algunos países que todavía es un 25% del costo total de una línea aérea. Si la situación empeorara durante las próximas semanas y meses, sí puede ir aumentando en el futuro. Podría llegar a un 50%, pero no estamos allí en estos momentos.

- ¿Cuando se refiere a que podría llegar a un 50%, esto es en caso la guerra se prolongara?

Si se prolongara la guerra, el costo del combustible podría llegar a un 40% a 50% en un futuro próximo –más alrededor de un 40%– del costo total de una aerolínea.

“Nosotros siempre hemos comentado que cualquier costo añadido al boleto desafortunadamente siempre se traspasa al pasajero”.



- ¿En cuánto tiempo se sentiría el choque en América Latina y cuánto es más o menos el incremento que tiene hoy en día el combustible para los aviones? ¿El combustible para aviones sube igual que el precio del petróleo?

Hay menos disponibilidad del petróleo aéreo. No tengo cifras, pero obviamente es un tema que estamos viendo. No hemos llegado a la situación crítica todavía, pero tenemos que estar vigilantes. Trabajar de cerca con nuestros gobiernos para asegurarnos que la situación no se vuelva crítica. Por el momento, no hay compañías que hayan tenido que cerrar sus operaciones en nuestra región, pero es algo que tenemos que vigilar. Estamos preocupados.

- ¿Qué medidas están tomando las aerolíneas para menguar estos factores que presionan sus costos y conectividad?

Las compañías están tomando sus contingencias. Lo que tenemos que asegurar es que tengamos disponibilidad de combustible. En el corto plazo, si hubiera ciertos aeropuertos que no tengan disponibilidad de combustible necesario, se afectarían los vuelos.

-¿En la región hay combustible como para mantener las operaciones?

Sí, por el momento no hemos recibido noticias en ningún país de la región de que las reservas estén en riesgo. Tenemos que seguir vigilando, estando muy alineados y coordinados con los proveedores de combustible.

- En Europa y Estados Unidos se había reportado el incremento de los precios de los tickets aéreos por el combustible, ¿esto también ocurre en América Latina?

Nosotros siempre hemos comentado que cualquier costo añadido al boleto desafortunadamente siempre se traspasa al pasajero. Por eso IATA incentiva que se mantengan los costos controlados –los aeroportuarios, del IVA, la TUUA– porque al final esos aumentos se van a ver reflejados en el ticket de una manera u otra, y el consumidor se ve afectado.

En nuestra región hay algunas compañías aéreas de algunos países que ya han hecho sus anuncios sobre un cargo extra, pero cada línea aérea está tomando sus determinaciones basadas en sus condiciones.

- Hasta el momento, viendo las operaciones de los distintos países en el mundo, en promedio, ¿cuánto se refleja en el ticket al consumidor fuera de América Latina?

Todavía no podemos indicarlo porque no tenemos suficiente información y no ha ocurrido en la mayoría de los países.

- En el negocio de carga se da mucho más rápido el traslado al precio final, según nos comentaron de Latam Cargo, ¿cómo se está moviendo el negocio de carga ahora y qué se está reestructurando para cubrir el envío de los productos?

La buena noticia, en nuestro caso, es que muchas de las exportaciones que se hacen de América Latina son para Norteamérica y Europa. Ha habido un incremento hacia China, pero hay varias rutas que se pueden utilizar y ciertas partes de Asia Pacífico. Lo bueno de la carga es que es flexible en el sentido de que si se cierran unas rutas de traslado se pueden encontrar otras. Y eso da más viabilidad a esas operaciones.

La carga, en estos momentos no se ha visto tan impactada, pero lo que sí se ven impactados son los vuelos que se operan hacia el Medio Oriente que no están operando hoy en día. Y se podría ver impactada en el futuro si las líneas aéreas empiezan a cancelar más vuelos. Eso también podría tener un impacto porque un porcentaje de la carga va en las bodegas.

- Dentro de las conversaciones del gremio de la industria aérea global, ¿cuánto tiempo puede aguantar la estructura de costos de las aerolíneas las presiones de estos incrementos?

Sería prematuro dar las alarmas de que estamos en una situación crítica. Estamos en una situación preocupante porque tiene impactos geopolíticos a nivel global, pero las líneas aéreas hemos estado en varias crisis en el pasado, sabemos cómo adaptarnos, sabemos cómo innovar. No creemos que nuestra industria se vea en una situación de riesgo en estos momentos.

Perú y la TUUA de transferencia internacional

- ¿Cómo ha quedado el tema de de la TUUA de transferencia internacional? El MEF está preparando un estudio econométrico para medir el impacto recogiendo la información de las aerolíneas.

Yo creo que la situación que se está viviendo en Perú en estos momentos, sobre todo con temas aeronáuticos, es lamentable, tanto la parte del gobierno como la parte de Lima Airport Partners (LAP). Es muy triste ver que LAP no acuda a reuniones de trabajo convocadas por el gobierno porque no veían posibles soluciones u opciones cuando el compromiso que tenemos todos es intentar encontrar una solución para que al final el menos perjudicado sea el pasajero.

Y en estos momentos las acciones o las faltas de acciones hacen que quien esté más perjudicado sea el pasajero y sobre todo el peruano, porque el pasajero que va en tránsito tiene otras alternativas. Tiene Bogotá, San Pablo o Panamá para conexiones.

¿Vuelas pronto? Paga AQUÍ la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez | Foto: Andina

- ¿Cuál es el impacto que han observado?

Hemos visto varias líneas aéreas comenzar a operar a muchos destinos donde no operaban antes porque los pasajeros que iban por Perú ya no están. Así que el pasajero de tránsito está buscando opciones. Es una pena para el Perú, porque tenemos menos viajeros que vienen al país. Y al final, el que se ve perjudicado es el peruano, que ahora tiene menos vuelos. Hasta el momento son ocho vuelos (rutas) que se han cancelado o nunca han iniciado. Ya otros países están aprovechando la situación que se está viviendo en Perú para mejorar su conectividad, mejorar el número de vuelos. El Perú se tiene que despertar muy rápidamente.

Además de las cancelaciones directas, son más de 10 vuelos los que han ido a otros hubs de conexión o han comenzado a operar de forma directa cuando antes pasaban por Lima. Esos vuelos probablemente no regresarán.

- ¿Qué rutas se han visto afectadas?

Por ejemplo un Buenos Aires - Cancún, que es a través de Lima. Se ha visto un 20% menos de reservas. Sin embargo, vía Panamá y vía Bogotá están más 13% y más 95%, respectivamente. Son diferentes rutas donde vemos eso. Vemos que otros hubs se repotencian y Lima se va para abajo.

- ¿Estas cifras son hasta el cierre de de febrero?

Sí, hasta febrero.

- El MEF está haciendo un estudio econométrico, ¿ya han compartido información al ministerio para que se mida el impacto?

Por supuesto. De hecho, lo primero que compartimos cuando esto se negociaba a través del MTC fue toda esta información actualizada, pero ya la hemos compartido hace varias semanas; compartimos el estudio de elasticidad de demanda que hizo ALTA con la Universidad de San Andrés.

Instamos a este gobierno a que tome acción sobre uno de los activos más importantes (del país). Aunque el aeropuerto está concesionado a LAP, es un activo nacional.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

- Sostuvo que hay aerolíneas que evalúan sus decisiones de inversión por esta razón, ¿hoy hay más competencia ante los problemas que afronta el sector como el alza de combustible o la disponibilidad de aviones?

Lo importante no es que podrían irse. Ya las compañías se están yendo, ya han cancelado rutas. Acaban de anunciar nuevos vuelos desde Bogotá a Quito, que antiguamente gran porcentaje pasaba por Lima, así que las los otros hubs se están potenciando.

- ¿Los cambios en el gobierno dilatan las reuniones y conversaciones sobre el tema?

Estuvimos en la conferencia de carga de IATA la semana pasada y con la Premier en ese momento habíamos acordado que nos íbamos a reunir a partir del 18 de marzo. Ahora nos encontramos que ya no está en la posición y tenemos que reiniciar para establecer una relación con la nueva autoridad.

- ¿Y ahora han podido conversar o establecer las próximas reuniones?

Todavía no tenemos información al respecto porque ha habido un cambio de premier.