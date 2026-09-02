Por Redacción EC

Los cambios y anomalías climáticas registrados en distintas zonas de la Unión Europea abrió una ventana de oportunidad para las agroexportaciones peruanas a fin de fortalecer su participación en el mercado de la Unión Europea (UE), indicó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).