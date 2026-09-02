Los cambios y anomalías climáticas registrados en distintas zonas de la Unión Europea abrió una ventana de oportunidad para las agroexportaciones peruanas a fin de fortalecer su participación en el mercado de la Unión Europea (UE), indicó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Idexcam señaló que se han registrado eventos climáticos en el sur de la zona europea, en las que se observan periodos de sequías e incendios forestales. Además, en la última semana en Italia, Francia y Suiza se registraron episodios de lluvias intensas, tormentas y granizos.

Ello ha genera impactos diferenciados en la disponibilidad de algunos productos frescos. Esto puede generar tensiones temporales en determinadas cadenas de suministro, en especial las categorías sensibles a la variabilidad climática.

En ese sentido, Idexcam sostuvo que la oferta agrícola diversificada del Perú, su disponibilidad de productos en contraestación y el acuerdo comercial con la UE puede contribuir a que aumente la participación agroexportadora peruana en dicho mercado.

“Si bien el acuerdo brinda acceso preferencial a la mayoría de productos agrícolas peruanos, su ingreso está sujeto al cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y de inocuidad, bajo la supervisión del Senasa”, expresó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Productos potenciales

Quiñones expresó que los productos que se pueden ver favorecidos son los arándanos, espárragos, cebollas y uvas de mesa, quienes pueden desempeñar un papel relevante con su oferta complementaria frente a eventuales restricciones temporales de la producción europea.

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Es así que en el primer semestre de 2026, estos productos alcanzaron una exportación de US$1.388 millones, lo que significó un crecimiento de 23% versus el mismo periodo de 2025.

Respecto a los arándanos y las uvas de mesa, las diferentes ventanas de producción del Perú permiten atender a los mercados internacionales en periodos en los que la oferta de otros países se puede ver reducida.

A su vez, los espárragos cuentan con una presencia consolidada en Europa y una producción que se desarrolla durante buena parte del año en la costa peruana. Las cebollas y otras hortalizas frescas también pueden encontrar oportunidades puntuales cuando las condiciones climáticas afectan las cosechas de determinados países europeos.

Sin embargo, Idexcam recordó que el Perú no es ajeno a los fenómenos climatológicos y puede disminuir la disponibilidad de los volúmenes. Añadió que los precios de productos pueden verse favorecidos ante una menor oferta, aspecto que deben de manejar con cautela los agroexportadores.

Por ello, sostuvo que solo se deben de comprometer los volúmenes respaldados por producción real y garantizar el cumplimiento de estándares exigidos a los compradores europeos.

“Esta oportunidad debe sustentarse en calidad, continuidad y trazabilidad. No se trata únicamente de contar con un producto disponible, sino de garantizar que pueda llegar al mercado europeo en las condiciones y tiempos requeridos”, indicó el jefe del Idexcam.

Por otro lado, la logística también será un factor determinante para los productos perecibles, por lo que será necesario asegurar la cadena de frío, disponibilidad de espacios navieros y tiempos de tránsito adecuados hacia los principales puntos de ingreso y distribución de Europa.