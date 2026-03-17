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Resumen

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Elizabeth Martínez de Marcano, directora regional para Colombia, la región Andina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus siglas en inglés), institución que forma parte del Banco Mundial, conversó con El Comercio sobre sus cifras de inversión en el Perú y los cinco sectores que les son prioritarios.