Elizabeth Martínez de Marcano, directora regional para Colombia, la región Andina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus siglas en inglés), institución que forma parte del Banco Mundial, conversó con El Comercio sobre sus cifras de inversión en el Perú y los cinco sectores que les son prioritarios.

- IFC alcanzó un récord de inversiones de US$1.000 millones. Para 2026 y 2027 se espera que la cifra oscile entre US$2.700 millones y US$2.800 millones. ¿Cuánto es solo para el 2026 y en qué sectores se concentrarán?

Tenemos una estrategia para el 2030 enfocada en crear trabajos. Para ello hemos escogido cinco sectores que no son los únicos en los que trabajamos, pero que generan muchos empleos: hotelería, salud, infraestructura y energía, manufactura , y los agronegocios. Las inversiones que esperamos este año están en esos cinco sectores.

- ¿Cómo han evolucionado las inversiones de IFC? ¿En años anteriores el monto era similar?

IFC en el pasado tenía un sistema con todo el equipo concentrado en tres lugares en Latinoamérica. Hemos venido expandiéndonos para volver a ocupar y tener presencia en todos los países donde operamos. Uno de los factores que ha ayudado al crecimiento [de la inversión del IFC] en Perú es tener un equipo y una oficina aquí, estar donde está el negocio y las conversaciones que ocurren en el país.

En el pasado dejamos de tener un equipo haciendo negocios aquí. Se estaban haciendo desde otro lugar y no es lo mismo. Tienes que entender cómo respira el sector privado local para ver cómo lo puedes apoyar. Mi llegada también obedece a una reestructuración de IFC para tener mayor profundidad en países importantes.

- Hacia el 2030, ¿cuánto podría ser el monto total de inversión que se logre con la estrategia?

Fácilmente estaríamos hablando de US$3.000 millones. Este 2026 vamos a superar los US$1.000 millones. Para el 2027, podríamos estar alcanzando los US$2.000 millones. Si tuviéramos un país con un manejo adecuado y eficiente de las APP, por ejemplo, se podrían destapar grandes inversiones. Segundo, los recursos mineros del país son enormes y también van a requerir grandes inversiones. También está el apoyo a las pymes, al sector agroindustrial, al turismo y a la manufactura. Entonces, hay mucho por hacer.

- ¿Esto también implicaría generar industria, en especial en las regiones?

Muchas de las empresas que estamos apoyando y muchos de los proyectos están en regiones, las ayudan o generan bienestar en ellas. Un alto porcentaje se va a las regiones.

- ¿Cómo ayudan las entidades financieras a la inversión que ustedes hacen en el país?

La estrategia apunta a trabajar en los cinco sectores para crear empleos y también para profundizar el apoyo a las pymes, que no tienen tanto acceso a financiación como requieren. A través del sector financiero hemos llegado a las pymes y a las regiones donde no tenemos capilaridad para hacerlo. A nivel de la región, aproximadamente la mitad de nuestro portafolio está en el sector financiero: bancos, microfinancieras, cooperativas, fintechs, toda la gama. La idea es que, a través de ellos, podamos llegar a las pymes.

- La alta cantidad de micro y pequeñas empresas se replica en diversos países de Latinoamérica, ¿se puede dar el salto a la formalidad?

La informalidad es uno de los principales retos de la región. Nuestro organismo hermano, el Banco Mundial, está haciendo algunas cosas para ayudar a crear más formalidad. Desde el lado de IFC podemos hacer bastante: apoyar a empresas ancla para que atraigan a toda su cadena de producción a la formalización. Además, ayudar a que tengan estándares ambientales y sociales y que incluyan tecnología [en sus procesos]. La informalidad es un problema grande, pero en todo lo que hacemos buscamos incrementar productividad y formalización.

- ¿En Perú el avance de la formalidad es lento?

No me atrevería a juzgar eso. Me parece que en muchas cosas el Perú está muy avanzado. Hay retos a nivel subnacional. Hay dos Perú: uno que avanza muy rápido en Lima y un Perú que en muchas regiones requiere mucho trabajo y mejorar la productividad, formalidad y capacidad del Estado. Por un lado tienes un mundo que avanza a estándares internacionales y otro donde hay muchas oportunidades.

Desde el IFC trabajamos con las cadenas de valor de las empresas, buscamos simplificar trámites y brindar capacitación.

- ¿Se observan otros aspectos en los que avanza el país?

Perú creció mucho en el pasado reciente. Para crecer a los niveles que el país realmente requiere y generar empleos -es necesario crear el doble de empleos-, se necesita hacer algunas cosas de forma diferente. Tenemos que hablar de productividad, informalidad e innovación.

No es en todos los sectores, hay algunos que tienen toda la innovación y tecnología, pero hay otros que lo pueden estar adoptando. También es importante desarrollar la capacidad subnacional para que hayan capacidades similares a las de Lima, por ejemplo.

- ¿La inestabilidad política y los cambios continuos de autoridades son otros puntos que dificultan el desarrollo del país?

La inestabilidad política no ayuda a la inversión privada. Todos los empleos van a venir de la inversión privada. Tengo que reconocer que el sector privado en Perú ha sido muy resiliente a pesar de la inestabilidad política. La pregunta es cuánto más se pudo haber hecho.

- En ese sentido, ¿qué más se puede hacer?

Perú genera 140.000 empleos netos al año. A lo mejor requiere más, como de 250.000 a 300.000, pero genera muchos empleos. Y, de esos, un alto porcentaje, como el 90%, viene del sector privado.

Hablas de un sector privado que sigue invirtiendo. Ahora, si pones ciertas condiciones y eliminas algunas barreras en cuanto a la flexibilidad en las APP, [los privados] van a invertir mucho más. Si empiezan a sentir estabilidad legal, política y geopolítica, invierten aún más.

- Mencionó la creación de 140.000 empleos en el Perú y la necesidad de que sean aún más. ¿Analizan la posibilidad de invertir en educación?

En esta estrategia vamos a trabajar como Grupo Banco Mundial, junto con el IRBD (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones). IRBD es el que negocia políticas públicas y de préstamos. En el tema educativo estamos trabajando en conjunto para desarrollar una estrategia de educación.

La parte soberana puede apoyar en todo lo que es educación primaria y secundaria, y nosotros podemos centrarnos más en el mapeo de las necesidades que tiene el sector privado y cómo hacer una oferta que se adapte a esa demanda.

- Desde IFC, ¿qué planes se tienen en el país en línea con su estrategia al 2030?

Lo que hacemos va orientado a apoyar a las pymes y, especialmente, a las pymes de mujeres que tienen menor acceso al financiamiento. Hay una cartera interesante en infraestructura.

- ¿Tienen pensado brindar apoyos relacionados a las Asociaciones Público- Privada (APP)?

Son vitales las APP y un manejo eficiente de las propuestas de iniciativa privada para la creación de infraestructura. Perú tiene un buen régimen de APP. La ejecución se puede hacer más eficiente y tenemos la esperanza de apoyar al gobierno para mejorar ello.

- ¿Hay algún proyecto importante que se esté apoyando?

Todo el tiempo estamos financiando. Estamos viendo algunos proyectos de gran envergadura por el lado de inversión, no podemos decir cuál. Por el lado de estructuración de APP, hemos apoyado por muchos años a obras de cabecera, por ejemplo. En APP somos líderes a nivel global y Latinoamérica es el mercado donde más APP hacemos. Perú es un mercado que nos encanta, porque tiene la regulación adecuada. Lo que necesitamos es encontrar maneras más eficientes de que las APP se lleguen a concretar.