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Resumen

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El impacto de la actividad minera sobre el empleo y los ingresos de las familias no se produjo de manera inmediata, sino que se acumuló y comenzó a fortalecerse a partir de los diez años de operación de los proyectos mineros en un territorio, sostuvo Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, durante la presentación “Impacto de la minería en el Perú sobre su entorno”, realizada en la VIII Cumbre Internacional de Minería de las Américas, Expomina Perú 2026.

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