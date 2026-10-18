icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

En lo que va del 2026, se han registrado 385 incendios forestales en el país, según el Midagri. El riesgo aumentaría en los próximos meses ante el retraso de las lluvias asociado a El Niño global de magnitud muy fuerte que prolongaría las condiciones secas en la sierra sur y la Amazonía. El déficit de lluvias también pone en riesgo la actividad agrícola y el agua para consumo humano. Este escenario exige seguir reforzando la prevención y respuesta para reducir las pérdidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.