En lo que va del 2026, se han registrado 385 incendios forestales en el país, según el Midagri. El riesgo aumentaría en los próximos meses ante el retraso de las lluvias asociado a El Niño global de magnitud muy fuerte que prolongaría las condiciones secas en la sierra sur y la Amazonía. El déficit de lluvias también pone en riesgo la actividad agrícola y el agua para consumo humano. Este escenario exige seguir reforzando la prevención y respuesta para reducir las pérdidas.

Incendios forestales en aumento

Los incendios forestales son cada vez más frecuentes. Según el Indeci, el promedio anual de emergencias por incendios forestales pasó de 29 entre el 2004 y 2008 a 253 entre el 2019 y 2023, es decir, se multiplicó casi nueve veces. La situación se agravó en el 2024, cuando las emergencias alcanzaron un récord de 1.962, casi ocho veces la cifra del quinquenio previo. El sur concentró el 69% de las emergencias entre el 2019 y 2023, principalmente en Cusco (289 casos), Apurímac (201) y Ayacucho (192). En el 2024, Cusco volvió a ser la región más afectada, al concentrar el 23% de las emergencias a escala nacional.

“Según MapBiomas, entre el 2019 y 2024 se quemaron más de 2 millones de hectáreas en el país”.



La superficie afectada también aumentó, sobre todo en el sur. Según MapBiomas, entre el 2019 y 2024 se quemaron más de 2 millones de hectáreas en el país, equivalentes a 7,5 veces la superficie de Lima Metropolitana y 59% más que en el quinquenio previo. En el sur, el área quemada se multiplicó por 2,3 en el mismo período (de 263.000 a 614.000 hectáreas) y su participación en el total nacional aumentó de 21% a 31%. Puno registró el mayor incremento del país, con 177.000 hectáreas adicionales, y se convirtió en la segunda región con mayor superficie quemada (281.000 hectáreas), detrás de Ucayali (379.000). Las perspectivas son negativas ante el pronóstico del Enfen de lluvias por debajo de lo normal en la sierra sur y la Amazonía, hasta el verano del 2027.

Agro y agua en riesgo

El déficit de lluvias también eleva los riesgos para el agro. Según el Cenepred, más del 13% de la superficie agrícola del país enfrenta un riesgo alto o muy alto de sequía, y más de dos tercios de esa área se ubica en el sur. Cusco y Apurímac son especialmente vulnerables: cerca del 60% de su superficie agrícola se cultiva bajo secano, es decir, depende exclusivamente de las lluvias. Además, en ambas regiones más de la mitad de su superficie agrícola está expuesta a sequías asociadas a El Niño global.

El Perú figura entre los siete países más expuestos a sequías de América Latina y el Caribe, según el Índice de Exposición a Sequías de la Comisión Europea, y su infraestructura ofrece poco margen para enfrentarlas. Según el BID, la capacidad de almacenamiento de agua del Perú equivale a la décima parte del promedio regional. En el sur, donde las precipitaciones ya están por debajo de lo habitual para esta época, los reservorios destinados a uso agrícola y consumo humano almacenan en promedio 10% menos agua que en la década previa. En algunos casos es mayor: al 12 de octubre, El Frayle (Arequipa) y Pañe (Cusco), ambos entre los 10 reservorios de mayor capacidad, almacenaban 40% y 33% menos agua que el promedio registrado en esa fecha durante los diez años previos. Los problemas de gestión afectan esta capacidad. Así, por colmatación, Poechos (Piura) y Gallito Ciego (Cajamarca) han perdido más del 50% de su capacidad, según el Banco Mundial.

La menor disponibilidad de agua también afecta servicios esenciales. Por ejemplo, Cusco, una de las regiones más expuestas a sequías según el Cenepred, ya enfrentó desabastecimiento de agua potable durante 2022-2023. Un período de sequías más prolongado intensificaría las presiones sobre la producción agrícola y el suministro para consumo humano.

Estas condiciones elevan la urgencia no solo de mayor prevención, sino de que las autoridades nacionales y subnacionales atiendan aspectos que trascienden la atención de las emergencias. Entre otros, fortalecer la gestión del agua, aumentar la capacidad y mejorar el mantenimiento de los reservorios; tecnificar el riego y trabajar con los agricultores alternativas a la tala y quema de bosques para el desarrollo de pequeñas parcelas o chacras.