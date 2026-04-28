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Resumen

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La incertidumbre electoral en Perú volvió a posicionarse como un elemento central en la evaluación de los inversionistas, tras haber sido un factor prácticamente ignorado semanas antes de los comicios, según explicó Ernesto Revilla, economista jefe de Citi Research para América Latina. “La política de nuevo está al frente de las preocupaciones”, señaló durante la presentación del Economic Outlook del primer trimestre del 2026.

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