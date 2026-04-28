La incertidumbre electoral en Perú volvió a posicionarse como un elemento central en la evaluación de los inversionistas, tras haber sido un factor prácticamente ignorado semanas antes de los comicios, según explicó Ernesto Revilla, economista jefe de Citi Research para América Latina. “La política de nuevo está al frente de las preocupaciones”, señaló durante la presentación del Economic Outlook del primer trimestre del 2026.

Revilla indicó que, antes de la primera vuelta, el mercado internacional no mostraba mayor interés por el proceso electoral peruano, a diferencia de lo que ocurría en otros países de la región. Sin embargo, el resultado abierto y la falta de claridad sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta han cambiado ese escenario. “Nadie estaba poniendo mucha atención (…) y ahora resulta que la política de nuevo está al frente de las preocupaciones”, anotó.

El economista sostuvo que la incertidumbre en Perú no proviene de sus fundamentos macroeconómicos, sino del frente político. En ese sentido, explicó que el impacto sobre la economía dependerá de factores aún no definidos, como el perfil del próximo gobierno, las primeras señales de política económica y la conformación de su equipo técnico. “Dependerá no solamente de quién gane, sino de cuál sea el mensaje inicial (…) y cuáles serán los equipos económicos”, precisó.

Añadió que uno de los principales canales de impacto será la confianza de la inversión, que podría mantenerse en una posición de cautela hasta contar con mayor claridad sobre el rumbo económico.

A pesar de este entorno, Revilla destacó que la economía peruana se mantiene relativamente sólida en comparación con otros países de la región. Citi Research proyectó un crecimiento de 2,8% para el 2026, impulsado por sectores como construcción, comercio y minería, aunque con menor dinamismo en manufactura y pesca. Señaló además que, en lo que va del año, Perú ha mostrado un mejor desempeño relativo frente a economías como Chile y Colombia.

En cuanto a la inflación, estimó un cierre de 2,8%, por encima del 1,5% registrado en el 2025, pero aún dentro del rango objetivo del Banco Central de Reserva (BCR).

Sobre la política monetaria, indicó que el BCR mantendría su tasa de referencia en 4,25% durante todo el año. “Un Banco Central muy estable, muy prudente”, señaló, al considerar que el manejo monetario del país se mantiene consistente frente al contexto internacional.

En relación con el tipo de cambio, Revilla consideró que la volatilidad reciente responde a factores transitorios. “Lo vemos cerrando en S/ 3,41 al cierre de este año”, indicó, al descartar un deterioro significativo de la moneda en el mediano plazo. Precisó que este comportamiento se da en un entorno en el que el dólar ha mostrado debilidad a nivel global, lo que ha favorecido a las monedas de la región.

En el plano regional, el economista explicó que América Latina ha mostrado resiliencia frente al shock externo generado por el conflicto en Medio Oriente, favorecida por la combinación de un dólar débil y precios elevados de commodities . No obstante, advirtió que la región comienza a enfrentar presiones estanflacionarias, con menor crecimiento y mayor inflación. “Ya vemos ajustes más marcados en Argentina, pero también en México y en algunos otros países”, señaló.

Revilla indicó que Citi Research redujo su proyección de crecimiento mundial para el 2026 de 2,9% a 2,7%, en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo tras la guerra con Irán. Al mismo tiempo, elevó su estimación de inflación global de 2,6% a 3,3%. “Es un choque estanflacionario”, explicó, al advertir que la evolución del precio del crudo seguirá siendo el principal factor de riesgo. Señaló que la magnitud del impacto dependerá de cuánto tiempo se mantenga elevado el precio del petróleo y de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

El economista añadió que, ante este entorno de incertidumbre, los inversionistas han reforzado la búsqueda de activos refugio y estrategias de diversificación. “El dólar sigue y seguirá siendo la moneda de reserva del mundo”, afirmó, al mencionar también al oro, al euro y al franco suizo como alternativas en escenarios de mayor volatilidad.