Desde CADE Ejecutivos 2022, Sergio Chuez, director de Signos distintivos del Indecopi, resaltó el trabajo que viene realizando el ente fiscalizador con el fin de promover el registro de marcas en el país. Indentifica, en esa línea, los mitos que existen en relación a este procedimiento así como los beneficios de contar con este registro para la inserción en el mercado.

—¿Qué mitos existen con respecto al registro de marcas?

Desde el Indecopi, desde hace algunos años, estamos tratando de derribar principalmente tres mitos: el primero, que tenemos un procedimiento largo. El registro de marcas en el Perú es de los más céleres en el mundo. Demoramos entre 35 a 38 días hábiles para otorgar el registro de una marca en tanto no haya una oposición y la solicitud haya sido presentada de manera correcta. Nos enorgullecemos de ese plazo gracias a una serie de medidas de simplificación y siempre [estamos] buscando la mejora en favor del ciudadano.

El segundo mito es que es un procedimiento complejo. En realidad, es un procedimiento sencillo. De hecho, desde el Indecopi hemos implementado algunas herramientas tecnológicas e informáticas precisamente para dotarlo de mayor facilidad y que sea mucho más amigable para el emprendedor. Al día de hoy, el procedimiento es 100% virtual. Entonces, se puede solicitar el registro de marca desde el celular, computadora o laptop; donde se encuentre.

Y el tercer mito es que el procedimiento es costoso. En realidad, tampoco lo es. Desde hace ya un tiempo, hemos venido reduciendo algunos costos. Por ejemplo, desde hace algunos años, como parte del procedimiento, hay que publicar la solicitud de registro y eso se hacía en El Peruano. Desde hace algunos años atrás, esa publicación se hace en una gaceta electrónica que la administra el Indecopi y es gratuita.

—Además el proceso está digitalizado.

Sí, con lo cual hay costos asociados a un procedimiento físico que ya no se carga al consumidor. Sí hay que pagar una tasa, que es una tasa por el costo del servicio –alrededor de S/535–. No debe verse como un costo, sino como una inversión. Además, es un registro que va a permitir gozar de una protección por 10 años. En realidad, se está pagando S/53 por año o poco más de S/4,40 al mes. Es asequible para los usuarios.

—¿Cuál es el beneficio de realizar este procedimiento para las empresas?

El primero es que el registro me va a permitir tener exclusividad en el uso. Eso es importante porque, de cara a ingresar a los mercados, cada vez el consumidor es más exigente y requieren de productos que tengan marca. Lo segundo es que el registro de mi marca permite que terceros no utilicen ni tampoco registren una marca idéntica o similar a la mía. [Como experiencia] vienen a nosotros muchos emprendedores, con el interés de registrar una marca que vienen utilizando hace 20 años [por ejemplo]; pero que resulta que por distintos motivos, no la registraron. Cuando se acercan [para hacerlo], ya la tiene registrada otra persona. Eso hay que evitar. El emprendedor tiene que entender y ser consciente que finalmente su marca es su activo y fruto de su esfuerzo. Es importante que registren y protejan su marca desde el inicio para evitar ese tipo de situaciones.

—¿Qué actividades está realizando Indecopi en favor de ello?

Hemos lanzado una campaña muy intensa desde setiembre de este año y lo que estamos haciendo es acercarnos a algunos gremios y distintos aliados –tanto públicos como privados– para poder llegar a los emprendedores y explicarles de qué sirve una marca y que la tengan registrada. Por supuesto, estamos invitándolos para que ellos también puedan contactarnos. Tenemos un correo electrónico que es registratumarca@indecopi.gob.pe al cual pueden escribirnos, hacernos las consultas y dejar sus datos de contacto. Nosotros los vamos a llamar porque el servicio consiste, básicamente, en brindar asesoría, orientación y un acompañamiento personalizado y gratuito durante todo el procedimiento de registro. Queremos ayudarlos a que ingresen al mercado de manera responsable y que protejan sus activos de propiedad intelectual.