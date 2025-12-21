El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que se retiró del mercado 180 juegos de vajilla de cerámica de 16 piezas, modelo Tango y que son de la marca Just Home Collection. Ello en base a la información entregada por la proveedora del producto en Perú, Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. (Sodimac), al Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi.

Según la institución, estos productos fabricados en China podrían presentar rajaduras o romperse completamente al entrar en contacto con líquidos a altas temperaturas, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Esta condición [de los productos] podría ocasionar lesiones por piezas fragmentadas, así como quemaduras leves o graves, además de posibles daños en la infraestructura del entorno donde se utilicen”, expresó Indecopi en su comunicado.

Frente a esta situación, la entidad recomendó a los consumidores a no utilizar los productos reportados y a contactarse con el proveedores para coordinar la devolución del producto.

Ello se puede realizar a través del correo notificacionlegal@falabella.com.pe o mediante el teléfono (01) 203 0420.