A través de un comunicado, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi anunció que inició de oficio un procedimiento sancionador contra el Banco Falabella Perú S. A., debido a la implementación de presuntos mecanismos que limitarían la presentación de reclamos por parte de los usuarios en sus canales presenciales y virtuales.

El Indecopi precisa que estas medidas podrían vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al imponer condiciones o requisitos no contemplados en la normativa vigente para atender los reclamos de los consumidores.

La entidad aclaró que la decisión se basa en datos recopilados en varias inspecciones presenciales y virtuales, realizadas con apoyo de herramientas tecnológicas.

¿Cuál sería la multa a Falabella?

De ratificar las infracciones, Banco Falabella podría ser sancionado con multas de hasta 450 UIT (equivalentes a S/ 2.407.500), así como la aplicación de acciones correctivas en beneficio de los consumidores perjudicados, según lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

¿Qué es el Indecopi?

El Indecopi es la institución en Perú encargada de velar por los derechos de los consumidores, promover la competencia y resguardar la propiedad intelectual.

Supervisa el mercado para evitar fraudes, publicidad engañosa o conductas anticompetitivas, además de resolver disputas y sancionar infracciones, garantizando servicios y productos adecuados y una competencia justa entre empresas.