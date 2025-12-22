A través de un comunicado, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi anunció que inició de oficio un procedimiento sancionador contra el Banco Falabella Perú S. A., debido a la implementación de presuntos mecanismos que limitarían la presentación de reclamos por parte de los usuarios en sus canales presenciales y virtuales.
El Indecopi precisa que estas medidas podrían vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al imponer condiciones o requisitos no contemplados en la normativa vigente para atender los reclamos de los consumidores.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La entidad aclaró que la decisión se basa en datos recopilados en varias inspecciones presenciales y virtuales, realizadas con apoyo de herramientas tecnológicas.
¿Cuál sería la multa a Falabella?
De ratificar las infracciones, Banco Falabella podría ser sancionado con multas de hasta 450 UIT (equivalentes a S/ 2.407.500), así como la aplicación de acciones correctivas en beneficio de los consumidores perjudicados, según lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
¿Qué es el Indecopi?
El Indecopi es la institución en Perú encargada de velar por los derechos de los consumidores, promover la competencia y resguardar la propiedad intelectual.
Supervisa el mercado para evitar fraudes, publicidad engañosa o conductas anticompetitivas, además de resolver disputas y sancionar infracciones, garantizando servicios y productos adecuados y una competencia justa entre empresas.
TE PUEDE INTERESAR
- Fusiones y adquisiciones de empresas que marcaron el Perú en el 2025: ¿cuánto costaron?
- ¿Tipo de cambio podría cambiar de tendencia el próximo año? Esto dice el BCR
- Gobierno aprueba medidas de disciplina en el gasto y de ingreso de personal en la SBS
- MTC no descarta revisar la tarifa de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez: esto es lo que se sabe
- Consumo en Navidad: ¿cuánto piensan gastar los limeños en regalos y dónde prefieren realizar sus compras?
Contenido sugerido
Contenido GEC