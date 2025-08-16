La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi sancionó a Mapfre Perú con una multa de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 267,500, tras comprobar que la aseguradora discriminó a personas mayores de 85 años al excluirlas de la contratación de cinco de sus seguros de viaje.
LEE: Perú e Indonesia firmaron el acuerdo comercial CEPA, ¿por qué es más importante que el TLC y qué beneficio traerá a nuestro país?
Según la Resolución 2256-2025/SPC-Indecopi, la exclusión aplicada carecía de sustento técnico objetivo y razonable, pues se basaba únicamente en la edad de los solicitantes, lo que vulnera el derecho de los consumidores a no ser discriminados. La denuncia fue presentada por la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“El Colegiado determinó que la aseguradora aplicó una restricción generalizada basada únicamente en la edad de los contratantes, vulnerando el derecho de los consumidores a no ser discriminados”, se lee en el comunicado.
Durante el procedimiento, Mapfre no pudo demostrar que la restricción estuviera respaldada por una evaluación técnica individualizada, proporcional y necesaria. En consecuencia, el órgano resolutivo dispuso, además de la sanción económica, una medida correctiva: la elaboración de un nuevo seguro de viaje que incluya expresamente a personas mayores de 85 años.
La aseguradora deberá presentar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la documentación correspondiente para la comercialización de este producto y, mientras tanto, reportar trimestralmente los avances a la Comisión de Protección del Consumidor N°1 del Indecopi hasta que el seguro esté disponible en el mercado.
MÁS: Backus: “Apuntamos a que el segmento sin alcohol pese hasta el 3% de las ventas totales de cerveza”
Con esta decisión, el Indecopi busca garantizar que los consumidores, sin importar su edad, puedan acceder en igualdad de condiciones a productos y servicios financieros.
TE PUEDE INTERESAR
- Crisis en Bolivia: las razones que la explican y cómo llegó a una inflación del 25%, un máximo desde 1993
- Las billeteras digitales ya mejoran los ingresos de los hogares
- Grupo Centenario, dueño del parque industrial MacrOpolis en Lurín: “Ha crecido la demanda por lotes más pequeños (para pymes)”
- Menos feriados y otros pedidos de los gremios empresariales en reunión con el MEF: los entretelones del encuentro, ¿hubo acuerdos?
- La casa de Cusqueña, una disco ‘spiritual home’ con Pilsen y un ‘rooftop’ con Corona: estos son los nuevos locales de Backus, ¿vendrá otro?
Contenido sugerido
Contenido GEC