La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi confirmó en segunda y última instancia administrativa una multa de 50 UIT (S/ 267.500) contra la Asociación Educativa Casuarinas, administradora del Casuarinas International College, por no aplicar la beca integral y la exoneración de pagos que correspondía a dos alumnos.
De acuerdo con el expediente, desde el año 2020 el padre de familia informó a la institución sobre su enfermedad crónica y la imposibilidad de asumir los costos educativos, solicitando apoyo en diversas ocasiones. Sin embargo, no recibió orientación sobre la Ley 23585, que establece el derecho a la beca en estos casos.
Recién en setiembre de 2023 el colegio respondió a la solicitud formal, indicando que la beca recién se aplicaría desde el 2024, pese a que la norma dispone que tenga efecto desde que se origina la causa que la motiva. Además, se comprobó que la institución exigió documentos no previstos en la legislación vigente.
Por ello, la entidad ordenó al colegio devolver todos los pagos realizados desde 2020 hasta agosto de 2023, incluidos intereses y penalidades, además de la multa impuesta.
“Las instituciones educativas privadas deben garantizar la idoneidad y legalidad en la prestación de sus servicios, respetando los derechos de los consumidores, especialmente en casos que involucren a menores de edad y personas vulnerables, protegiendo así el derecho fundamental a la educación”, señaló Indecopi en un comunicado.
