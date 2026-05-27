Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Indecopi recordó que el derecho a presentar reclamos es fundamental en las relaciones de consumo. (Foto: Auroportal)
Indecopi recordó que el derecho a presentar reclamos es fundamental en las relaciones de consumo. (Foto: Auroportal)
Por Redacción EC

En primera instancia administrativa, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 de Indecopi sancionó al Banco Falabella Perú S.A. con una multa total de 61.18 UIT (S/336.490), por implementar mecanismos que impidieron la presentación de reclamos por parte de los consumidores en sus canales presenciales y no presenciales, conducta que constituye una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.