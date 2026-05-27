En primera instancia administrativa, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 de Indecopi sancionó al Banco Falabella Perú S.A. con una multa total de 61.18 UIT (S/336.490), por implementar mecanismos que impidieron la presentación de reclamos por parte de los consumidores en sus canales presenciales y no presenciales, conducta que constituye una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El caso se sustentó en una investigación realizada por la Dirección de Fiscalización de Indecopi, en la que se evaluaron tanto canales presenciales (oficinas de atención al público) como no presenciales (canales digitales).

Como resultado, se verificó que en seis oficinas del banco se exigieron requisitos no contemplados en la normativa, como ser cliente o no tener reclamos en trámite, lo que restringió el derecho de los usuarios a presentar reclamos. Asimismo, en el canal de atención vía WhatsApp se detectó que en dos casos el sistema impidió el registro de reclamos cuando no se validaba el DNI del consumidor.

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La Comisión determinó que estos mecanismos constituyen requisitos indebidos, dado que la normativa vigente establece que los proveedores no pueden imponer condiciones adicionales para la presentación de reclamos, debiendo garantizar siempre su registro efectivo.

En ese sentido, Indecopi recordó que el derecho a presentar reclamos es fundamental en las relaciones de consumo, especialmente en el sector financiero, donde las empresas están obligadas a contar con canales accesibles y operativos para la atención de los usuarios.

Cabe precisar que la decisión de la Comisión no agota la vía administrativa y puede ser apelada en un plazo de quince días hábiles ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi.