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Indecopi ordenó a Cinemark pagar a Inter Artis Perú S/2.932 764.70 por concepto de remuneraciones devengadas. Foto: GEC.
Indecopi ordenó a Cinemark pagar a Inter Artis Perú S/2.932 764.70 por concepto de remuneraciones devengadas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI) de Indecopi confirmó, en segunda instancia administrativa, una multa de 180 UIT, equivalente a S/990.000, contra Cinemark del Perú S.R.L. por infringir la normativa sobre derechos de autor, al no cumplir con el pago de la remuneración que corresponde a los artistas intérpretes y ejecutantes cuyas actuaciones forman parte de las obras audiovisuales proyectadas en sus salas de cine.

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