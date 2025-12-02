Indicadores adelantados registran crecimiento en octubre: ¿Se puede esperar un aumento a 3,5% a fin de año?

Vientos fuertes habría tenido la economía en octubre, con un crecimiento que estaría alrededor de 3,5% en base al reporte adelantado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el documento, el sector pesca creció 25,7% en octubre y el de hidrocarburos 4,21%. Además, la producción de electricidad aumentó 3,31% y el consumo interno de cemento, 9,05%.

Expectativas

Estas cifras adelantadas de octubre, y estimaciones del BBVA Research, mostrarían un crecimiento económico aproximado de 3,5% frente al mismo periodo de 2024, sostuvo Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research para Perú.

Agregó que una segunda estimación se podría obtener con el dato de crecimiento del sector minero.

A su vez, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señaló que en los último cuatro meses del 2025 la economía estaría experimentando una dinámica superior a lo que se tenía previsto, sumado a una expansión de la inversión privada que está en marcha.

“El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) estaba estimando un crecimiento de la inversión privada de 6,5% para este año. Lo más probable es que estemos por arriba del 8%”, consideró.

Asimismo, César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), recordó que la economía ya venía creciendo 3,4% en el tercer trimestre y 3,94% en setiembre, por lo que se espera que se haya mantenido el dinamismo económico para octubre.

Con esta situación, ¿qué se puede esperar para el cuarto trimestre? Odar estimó un crecimiento de 3,5% en el último tramo del año, similar al nivel de octubre.

A su vez, Grippa consideró que el crecimiento económico oscilaría entre 3% y 3,5%. Con ello, precisó que la estimación de BBVA Research es de 3,1%, aunque con un sesgo al alza, por lo que elevarían su proyección esta semana.

Por su parte, Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), apuntó que vienen revisando al alza su última proyección del año, que es de 3,2%.

Justamente, agregó que la inversión privada está creciendo a doble dígito en lo que va del año. Ejemplo de ello es que el aumento del consumo interno de cemento, indicó, sería el más alto desde el 2013, con la excepción del rebote estadístico por pandemia.

Asimismo, apuntó que el impacto económico generado por la final de la Copa Libertadores en Lima influiría en el comercio y el turismo.

Para Odar, el impacto de la Libertadores en la producción mensual sería de 0,2%. En cambio, consideró que el desembolso de fondos previsionales tendría un mayor efecto positivo para la economía en estos meses.

El director de Phase Consultores proyectó que el producto bruto interno (PBI) del 2025 tendría un crecimiento de 3,5% o 3,4%, por los resultados económicos por encima de lo esperado.

Por su parte, García estimó que el rango de crecimiento en el cuarto trimestre podría estar entre 3% y 3,5%, aunque consideró que la cifra podría llegar a un 4% si se replica esta fortaleza de incremento de PBI de octubre.

Ello podría contribuir a un crecimiento del 2025 superior al 3%, acotó.

En el caso del primer trimestre del 2026, Odar estimó que se podría tener un incremento cercano al 4%, con el dinamismo económico que se viene registrando, el retiro de fondos previsionales y si , en el lado electoral, no se observan candidatos radicales o antisistema.

Inflación

Según el INEI, la inflación anual de octubre en Lima Metropolitana fue de 1,37% y a nivel nacional 1,23% en el mismo periodo.

En la capital influyó el aumento de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en noviembre en 0,41% y del rubro restaurantes y hoteles en 0,19% y transporte en 0,18%.

En cambio, descendieron los precios en las comunicaciones (0,75%), y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,37%).

Macedo explicó que la inflación anual en la capital podría terminar cerca del 1,4%, lo que sería el nivel más bajo en los últimos ocho años.

Odar coincidió en que al cierre del año la inflación llegaría al 1,4%, aunque hacia el verano se podría acercar al 2%.

A su vez, Grippa indicó que el hecho de que la inflación se ubique en la parte baja del rango meta que establece el BCR es un aspecto transitorio, debido a la apreciación del sol y la disminución de cotizaciones internacionales de insumos como el petróleo West Texas Intermediate.

En ese sentido, explicó que la inflación podría aumentar hacia el 2026, con una mayor claridad en la segunda mitad del año, debido a que la apreciación del sol no sería tan pronunciada en ese año y porque el precio del petróleo mostraría una mayor estabilidad. Precisó que este crecimiento sería dentro del rango meta.