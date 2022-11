— Queríamos comenzar conversando con Ud. Acerca del management post Covid ¿Cómo deberían las empresas manejar esta situación?

Creo que hay varias palabras clave: flexibilidad, empatía y humanidad. Hemos descubierto que tenemos vidas y necesitamos la flexibilidad que nuestra vida requiere y las empresas en este esfuerzo de empezar a regresar al trabajo físico, debemos tener la habilidad de poder adaptarnos a los requerimientos de las personas individualmente. Hay unos que pueden regresar todos los días a trabajar, otros un día a la semana, otros que pueden trabajar híbrido, eso es fundamental.

Segundo, tener empatía porque no todos la tienen fácil para trabajar hoy por hoy y tenemos que poder comprender que, si bien el trabajo es fundamental para crecer como personas, contribuir con nuestras misiones y pagar las cuentas, hay otras cosas que nuestra vida demanda de nosotros también. Tenemos hijos chicos o papás mayores que cuidar, cuando vivimos muy lejos y el tráfico está de horror, ser cercano a la gente con la que trabajamos y conocer sus situaciones individuales es crítico.

El tercer tema es humanidad, antes estábamos muy enfocados en digitalización en procesos, todo eso sigue vigente y va a ser cada vez más, pero las personas son las que finalmente hacen o no hacen que las cosas pasen en una organización y a veces nos olvidamos y lo ponemos en la hoja del Excel, medimos todo con data y nos olvidamos que si la persona no quiere, si no está con el corazón puesto en su trabajo, si no tienen de verdad deseos de producir harán lo que hoy se conoce como el quiet quitting donde la gente no renuncia pero trabaja lo menos posible, que es totalmente pernicioso para las empresas y para las carreras de las personas.

— Hablando del mercado de contrataciones, ¿Cómo ha visto este mercado durante este año?

Curiosamente, pese a todo lo que escuchamos en el escenario político de nuestro país y con la amenazante gran recesión que se anuncia en Estados Unidos pero que todavía no llega, aunque la bolsa sí está bastante fea, hemos visto un aceleramiento en la velocidad de las contrataciones. Estamos hablando de una muestra de casi 400 ejecutivos con los que venimos trabajando hasta finales de año, ejecutivos profesionales empleados.

Los tiempos de recontratación son bastante menores, 9 de cada 10 se están recolocando con posiciones de más responsabilidades de las que venían de las empresas donde los enviaron a nosotros los programas de recolocación y también 3 de cada 4 con mejores paquetes compensatorios y también 3 de cada 4, algo que me parece fantástico, se animan a cambiar de sector, se arriesgan a explorar nuevas áreas, a tener nuevas habilidades, a crecer su nivel de empleabilidad porque saben de más cosas y eso es espectacular.

— ¿Cómo se ha desarrollado el ánimo de los empresarios durante este año y cómo podemos verlo después de tres días de la CADE?

A mí me sorprende lo resilientes que somos los peruanos. Somos flexibles, somos adaptables y tenemos que sacar nuestras empresas adelante. Tenemos que seguir creando riqueza para el país generando un valor compartido, generando trabajo que sea formal, que ofrezca respeto, dignidad, crecimiento a las personas, buenos servicios a los clientes, buenos productos al mercado, por lo tanto acá estamos dándole; es decir, no es fácil, cada día es más difícil pero nos toca inspirar buena actitud en nuestros equipos, seguir haciendo Perú desde la empresa que genera valor compartido.

— Ya en proyecciones hacia el 2023, ¿Cómo ve el mercado de las colocaciones? ¿Cómo se está proyectando para el próximo año después de lo que nos han contado de este año?

Esperamos que las cosas mejores. Es verdad que trabajamos con los mejores ejecutivos que están en transición en el mercado porque trabajamos con el 100% de las empresas donde la gente quiere trabajar con más del 90% de las empresas con mejor marca empleadora, con el 100% de los grupos más grandes de las empresas formales, pero lo que encontramos ahí es que la gente es mucho más dueña de su perfil, es mucho más consciente de la importancia de su nivel de empleabilidad, de mantenerse relevante, vigente, competitivo, aprendiendo cosas, con buena actitud y muy productivos porque eso los va a ayudar a crecer dentro de las empresas en las que están y, si deben salir porque quieren o si los invitan a salir, les va a mejorar sus posibilidades de recolocarse.

La gente está más alerta a su nivel de empleabilidad y muchos se han dado cuenta que ni la mejor empresa del Perú te puede ofrecer un trabajo seguro. Ese asumir responsabilidad sobre tu carrera hace que la gente se recoloque con más facilidad si es que tiene o quiere hacerlo.