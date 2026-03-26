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La OCDE prevé que el crecimiento del PIB real en Estados Unidos se desacelere hasta el 2% en 2026. Foto: GEC.
La OCDE prevé que el crecimiento del PIB real en Estados Unidos se desacelere hasta el 2% en 2026. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió este jueves que la inflación en Estados Unidos podría alcanzar 4,2% este año si se mantiene la guerra con Irán.

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