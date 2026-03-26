La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió este jueves que la inflación en Estados Unidos podría alcanzar 4,2% este año si se mantiene la guerra con Irán.

Según la OCDE, esto supondría la tasa de inflación más alta entre los países miembros del G7, ya que el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, se suma a las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles del presidente Donal Trump.

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“La amplitud y la duración del conflicto son muy inciertas, pero un período prolongado de precios energéticos elevados aumentará notablemente los costes empresariales y elevará la inflación de los precios al consumidor, con consecuencias adversas para el crecimiento”, indicó la OCDE en su reporte

Además, se estimó que la inflación general del G20 alcanzará el 4% frente al 3,4% del 2025. Este incremento es menor que el previsto por la OCDE para Estados Unidos, que indicó que la inflación en ese país podría subir un 1,6% con respecto a la tasa del año pasado, que rondó el 2,6%.

Asimismo, la OCDE prevé que el crecimiento del PIB real en Estados Unidos se desacelere hasta el 2% en 2026, una ligera disminución respecto al 2,1% del año pasado. El grupo indicó que el crecimiento estadounidense caerá aún más, hasta el 1,7%, en 2027.

Desde una perspectiva global, la OCDE señaló que el crecimiento se estaba mostrando resistente antes de la guerra en Irán a pesar de los elevados aranceles, en parte gracias a un aumento en el gasto de capital, ya que las empresas invirtieron millones en inteligencia artificial.

En cuanto al PBI mundial, a principios de año la OCDE estimó que crecería un tercio de punto porcentual en 2026, pero ahora firmó que la la guerra en Irán probablemente ha borrado esa previsión.

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Prevén que el crecimiento global se desacelere hasta el 2,9% en 2026, frente al 3,3% del año pasado. El grupo indicó que probablemente repuntará hasta el 3% en 2027.

La OCDE afirmó que sus previsiones de inflación son más elevadas que las de la Reserva Federal (Fed), que pone la inflación en 2,7%, porque prevé un impacto a largo plazo en los precios derivado de la guerra con Irán y los aranceles, y no una conmoción puntual.

Cabe precisar que, según las previsiones de la OCDE, es probable que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en este 2026, mientras que el Banco Central Europeo los subirá una sola vez este año.