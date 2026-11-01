La inflación en Lima Metropolitana continúa acelerándose. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 5,25% a octubre del 2026, su nivel más elevado desde agosto del 2023 , cuando alcanzó el 5,58%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, la inflación acumula ocho meses consecutivos por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se ubica entre 1% y 3%.

Uno de los principales factores detrás de este comportamiento es el incremento de los precios de los combustibles. Según los datos del INEI, la división de Transporte registró un aumento de 15,75% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el alza de 43,67% en combustibles y lubricantes para vehículos de uso personal.

Los alimentos también contribuyeron a la presión inflacionaria. Esta división, una de las de mayor peso en la canasta de consumo, acumuló un incremento de 6,33% entre noviembre del 2025 y octubre del 2026. Los mayores aumentos se observaron en pescados y mariscos (23,30%), además de hortalizas, legumbres y tubérculos.

El Niño presiona los precios de alimentos

El INEI explicó que los efectos del Fenómeno El Niño Costero afectaron la producción agrícola y la disponibilidad de especies hidrobiológicas, como el bonito y el jurel. Esta situación redujo la oferta y el abastecimiento de los mercados.

A ello se sumó el incremento de las cotizaciones internacionales de los combustibles, que se trasladó a los costos internos de transporte y distribución, elevando los gastos de comercialización y, finalmente, los precios pagados por los consumidores.

La presión también se observa en los mercados mayoristas. Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), productos como la arveja verde, cebolla, choclo, frijol verde, haba verde, olluco, papa, tomate, vainita, zanahoria y zapallo registran precios superiores al promedio de los últimos dos años en el Gran Mercado Mayorista de Lima.

El impacto de estos factores también se refleja en las proyecciones económicas. Con información correspondiente a septiembre, las expectativas de inflación para el 2026 se ubicaban entre 3,48% y 4,20%, mientras que para el 2027 se situaban entre 2,50% y 3%.

Bonito, choclo y papa amarilla impulsaron precios en octubre

Solo durante octubre, el IPC de Lima Metropolitana aumentó 0,57%, su mayor variación para ese mes en los últimos cuatro años . En octubre del 2021 se había registrado un incremento de 0,58%.

Los productos que tuvieron mayor incidencia en el resultado mensual fueron el bonito, choclo, zanahoria, arveja verde y papa amarilla, todos pertenecientes al grupo de alimentos.

En contraste, la reducción de precios del consumo telefónico móvil, los huevos de gallina, el pollo eviscerado, el tomate y la papaya contribuyó a moderar el incremento del indicador.