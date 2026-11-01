La inflación acumula ocho meses consecutivos por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se ubica entre 1% y 3%.(Foto: Andina)
La inflación acumula ocho meses consecutivos por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se ubica entre 1% y 3%.(Foto: Andina)
Por Redacción EC

La inflación en Lima Metropolitana continúa acelerándose. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 5,25% a octubre del 2026, su nivel más elevado desde agosto del 2023, cuando alcanzó el 5,58%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?