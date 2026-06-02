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Resumen

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La inflación de Lima Metropolitana registró una variación de -0,16% en mayo, su primer resultado negativo en lo que va del año, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variación estuvo impulsada principalmente por la caída de 1,69% en la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas y de 0,19% en Transporte.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.