El índice de precios al consumidor (IPC) en Lima Metropolitana aumentó en 0,10% a nivel mensual, frente a diciembre de 2025, indicó el Instituto Peruano de Economía (INEI).

Asimismo, la inflación en los últimos doce meses, según el documento, fue de 1,70% en enero.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

A nivel nacional, la inflación mensual fue de 0,12% y la anual de 1,51%.

Variación

Según INEI, la inflación de enero en Lima Metropolitana se explica principalmente por el alza de precios en restaurantes y hoteles (0,33%), bienes y servicios diversos (0,23%), y alimentos y bebidas alcohólicas (0,11%).

También hubo aza en los rubros de muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,33%), prendas de vestir y calzado (0,11%), recreación y cultura (0,10%), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,07%), comunicaciones (0,06%), educación (0,04%) y salud (0,03%).

Por el otro lado, hubo un descenso en los precios del transporte (-0,25%) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,03%).

Alta incidencia

De acuerdo con el reporte, el alza de precios se vio influenciado por el aumento de precios en el pollo eviscerado, el menú en restaurantes, la papa blanca, la naranja de jugo y el pasaje en ómnibus y microbús. Estos productos en su conjunto aportaron 0,161 puntos porcentuales a la inflación de enero.

En cambio, bajaron los precios de los huevos de gallina, la palta fuerte y maracuyá, así como los pasajes aéreo nacional y en ómnibus interprovincial.

Por otro lado, INEI informó que 311 de los 586 productos que componen la canasta familiar subieron de precio, otros 93 disminuyeron y 182 no tuvieron variación de precios.

Los que tuvieron la mayor alza fueron la naranja de jugo (23,35%), camote amarillo (9,62%), poro (8,37%), papa huayro (6,55%), papa color (6,25%), mango (6,11%), yuca (6,07%) y zanahoria (5,88%).

En cambio, bajaron de precios la cebolla china (-28,18%), ají amarillo escabeche (-19,07%), uva blanca (-18,28%), pasaje aéreo nacional (-17,52%), maracuyá (-14,58%), pasaje en ómnibus interprovincial (-13,71%), ají amarillo molido (-11,95%) y huevos de gallina (-11,16%).