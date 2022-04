El 8 de abril: “Día del Economista Peruano”

Agenda del foro

8.30-8:45 a.m.: Palabras de bienvenida: Alex Contreras, Viceministro de Economía de Perú

8:45-9:00 a.m.: Video de todas las sangres: diversos estudiantes de economía del país y economistas que no participan pero que envíen saludos sobre cómo se sienten y qué los inspiró a estudiar economía.

9:00-10:00 a.m.: PANEL 1: “Política monetaria y monedas digitales: El futuro de la Banca Central” José De Gregorio (Ex presidente del Banco Central de Chile) y Paul Castillo (Gerente de Operaciones Monetarias y Estabilidad Monetaria del BCRP).

10:10-11:30 a.m.: ENTREVISTA: Carlos Parodi en Yuliño.pe.

11:30-1:00 p.m.: PANEL 2: "Desigualdad, Crecimiento y Desarrollo Económico": Carolina Trivelli, y Norman Loayza.

1:00-2:00 p.m.: SORTEOS

2:00-3:00 p.m.: CONFERENCIA titulada “La historia monetaria y fiscal de América Latina”: Tim Kehoe, University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, and National Bureau of Economic Research.

3:10-5:00 p.m.: PANEL 3: "Perspectivas y desafíos económicos y sociales de América Latina"

Carmen Reinhart, Carlos Végh y Alonso Segura. Moderador: Yuliño Anastacio (director ejecutivo de INFOX).