IFS: “Los bancos digitales demuestran que hay clientes listos para interactuar solo a través de soluciones digitales”

-¿Qué reuniones han mantenido durante este ‘roadshow’?

Estamos súper entusiasmados con este viaje, no solamente porque nos permite mostrar al Perú, sino porque además hemos podido también contar la historia de IFS. Nos hemos reunido con inversionistas. Ha sido muy provechoso porque les hemos contado la historia del sistema financiero peruano y lo que venimos haciendo desde la plataforma financiera del Grupo. Y también, hemos aprovechado para ver qué está pasando con jugadores en Europa. Hemos tenido algunas reuniones con algunas consultoras para ver el mercado fintech y el futuro de lo que puede estar viniendo para el Perú.

-Entonces, ¿qué se viene y qué está pasando en Europa?

Lo que se viene es que hay bancos que son ya 100% digitales.

-Como Revolut, por ejemplo.

Como Revolut, sí. Hay varios bancos que están muy metidos en el mundo de la tecnología. Al final, la tecnología está primando en el negocio; hay bancos tradicionales que se están reconvirtiendo para poder enfrentar esta nueva realidad competitiva. No solamente me gusta mirar lo nuevo que se viene, sino cómo los incumbentes están transformándose para enfrentar este nuevo mercado. Por ejemplo, bancos como el BBVA y Barclays. Lo vimos en Londres (durante el ‘roadshow’) y ahora lo vamos a ver en España: el cómo hay que seguir transformándose para cumplir con las expectativas de los clientes.

-¿El negocio de IFS, al que pertenece a Interbank, busca ser un banco 100% digital?

Apuntamos a estar donde el cliente está y el cliente, generalmente el de ‘retail’, vive hoy día principalmente en digital. Tenemos que tener una propuesta digital muy fuerte. Hay algunos clientes que todavía usan el mundo físico y nosotros tenemos una oferta para ellos. Lo mismo para el negocio de seguros y productos para el negocio de banca privada. No sé cuándo va a ser 100% digital (el negocio), pero sin duda es principalmente digital.

-Pero, ¿va a ser 100% digital?

Yo creo que sí. El modelo de bancos digitales te demuestra que hay clientes que ya están listos para interactuar solamente a través de soluciones digitales con los bancos.

-¿Esa es la principal preocupación en cuanto al negocio en este momento?

Es la principal ocupación es seguir transformándonos, seguir estando con el cliente, desarrollar nuestras capacidades digitales y analíticas.

-¿Han tenido reuniones también con inversionistas y accionistas?

Sí, con inversionistas. Algunos ya tienen participación en IFS y otros están explorando cómo ser parte del proceso de inversión. Siempre hay preguntas. Por un lado, entender cómo está la situación económica- política en el país y luego, los fundamentos del negocio y por qué IFS tiene ventajas que permiten seguir ganando participación y rentabilidad en el mercado.

-¿Preocupa la situación política del Perú?

Es siempre una preocupación. El tema político en el Perú cada vez se vuelve un punto más importante de la discusión. Hemos vivido épocas en la que lo político no entraba a nuestras conversaciones. Sin embargo, hoy día casi todas las conversaciones comienzan por cómo está el panorama político y qué se puede esperar de las elecciones, pero siempre con la tranquilidad de que las fortalezas del Perú y la trayectoria que ha tenido el país permiten mirarlo como un destino interesante de inversiones. Sí, hay una preocupación por el tema político porque hemos tenido un montón de incertidumbre, volatilidad. Explicar que hemos tenido seis presidentes en poco tiempo requiere de tiempo y es natural que los inversionistas estén un poco ansiosos. Esperemos que las cosas sigan avanzando y se calmen. Entramos a un proceso electoral que seguramente va a traer un poquito de volatilidad e incertidumbre.

Dado su modelo y su aceptación en otros países de la región, la llegada de una entidad de dicha magnitud al Perú era -tal como adelantó el suplemento Día1- inminente. Foto: Freepik

-¿Ha sido motivo de conversación ese proceso electoral?

Sí, siempre hay preguntas de qué puede pasar o quiénes podrían llegar a a la presidencia. Además, (los inversionistas) están preguntando cómo es la nueva composición de la nueva Cámara de Senadores y si creemos que eso puede fortalecer o no la institucionalidad en el Perú. No tenemos muchas respuestas desde el punto de vista de lo que pueda pasar. El Perú, en época electoral, tiene una incertidumbre grande y todavía no hay claridad de quiénes pueden ser los candidatos que lleguen a una segunda vuelta.

-¿Qué sectores son los que han mostrado mayor interés?

El financiero, que es un sector que sigue teniendo muchísimo potencial de crecimiento en el Perú. A pesar de todo lo que se ha hecho en los últimos años, sobre todo a raíz de la digitalización y el desarrollo de los pagos digitales y las billeteras, sigue siendo muy atractivo para todos. El negocio de seguros tiene una penetración muy pequeña en el Perú comparado con otros países de la región. El negocio de banca tiene mucho potencial también, tanto por el lado de consumo como por el lado de empresas y pequeños negocios.

-¿Empresas y pequeños negocios es lo que más crece?

Hoy día no hay mucho crecimiento en el sistema. En el Perú, en particular en Interbank, lo que estamos viendo es que el negocio de empresas y pequeños negocios está teniendo un crecimiento bastante interesante por el foco particular que le hemos dado al negocio, mientras el consumo continúa en su proceso de recuperación.

-¿Sigue dañado el negocio de consumo?

Sigue en proceso de recuperación. Lo que pasó a raíz de los efectos post COVID, los efectos climáticos y las marchas, pegaron muy duro al consumidor peruano. Esto, sumado a la inflación, que era algo que no veíamos hace mucho tiempo, hacen que el consumidor peruano esté todavía en proceso de recuperación. Ha habido eventos de liquidez que han ayudado, pero esos eventos de liquidez también hacen que el sistema no crezca mucho, porque la gente tiene disponibilidad, inclusive paga deudas. Entonces, al final la exposición de los créditos al consumo todavía no se recupera a gran velocidad. Sin embargo, ya hemos visto unos primeros indicios de recuperación en los últimos tres meses que nos tiene entusiasmados.

-¿Y ese entusiasmo se extiende hacia el cierre del 2025 o más bien hacia el 2026?

Se extiende hacia el cierre del 2025. Hay que ser cautelosos porque tenemos que ver cómo se sigue desarrollando el panorama político, principalmente la parte internacional ha estado un poquito movida, pero creo que el principal tema que podría hacer que el consumo no continúe en su ruta de recuperación es el tema político, lo que haría que la confianza del consumidor vuelva a bajar. Creo que el sector financiero tiene mucho potencial también por los proyectos que pueden venir en el Perú.

-Para financiamiento.

Para financiamiento. Vemos que tenemos una capacidad como país de tener proyectos de minería muy importantes, de energía, de infraestructura, y seguir con agricultura y pesca, que son industrias estrella en la capacidad exportadora del Perú.

También contribuye a una mayor inclusión financiera la creciente expansión de las redes de pagos digitales. (Foto: iStock) / ipopba

-De los sectores mencionados, ¿hay un proyecto en particular que les interese?

Miramos todas las industrias, somos uno de los bancos más grandes del Perú. En el Perú somos muy fuertes en lo que es agro y pesca, particularmente, pero estamos trabajando con varios clientes para también ayudarlos en su desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura.

-Regresando al consumo, hay buenas perspectivas para el término del año.

Sí, se vienen recuperando los salarios reales también.

-¿Cómo juega esto con la tasa de morosidad? ¿Cómo arranca la tasa de morosidad el segundo semestre?

-La tasa de morosidad finalmente ha bajado bastante fuerte respecto a lo que hemos tenido en los últimos dos años. Yo creo que el 2023 y el 2024, e inclusive corriéndose a principios de este año, todavía se mantenía en niveles altos. Sin embargo, la recuperación económica, que es el principal factor, los eventos de liquidez -la CTS continúa en el mercado, el tema de las AFP e Impulso MyPerú- han ayudado a que las personas y las empresas se pongan al día. Además, durante un tiempo ya los bancos también han sido muy cuidadosos en limpiar sus carteras, en mejorar sus mecanismos de cobranza. Eso ha tenido un efecto positivo en el 2025 marcado más fuerte a raíz del segundo trimestre. Entonces, desde el punto de vista de morosidad, el sistema está en un nivel bajo, en niveles similares a prepandemia, y esperamos que sobre esa fortaleza el nuevo crecimiento sea más robusto y más sano.

-¿Esta mejora de la morosidad explica, en cierto modo, los buenos resultados que han tenido en el segundo trimestre? La utilidad neta fue de poco más de S/500 millones y mostraron un ROE por encima el 20%.

Sí, hemos tenido muy buenos resultados por el lado del banco, que es lo que dices. Diría que los buenos resultados se dan por el fortalecimiento de tres factores: nuestro crecimiento por encima del mercado en la banca comercial, las sinergias que estamos generando con Izipay para poder tener fuentes de fondeo más eficientes, y la mejora en las provisiones también. Luego, hemos tenido muy buenos resultados por el lado de la banca privada. Y, por el lado de la compañía de seguros, particularmente nuestro segmento de banca privada, tenemos muy buenos resultados de inversiones. Las inversiones también estuvieron golpeadas durante el 2023 y 2024 por la coyuntura internacional. Este año hemos visto una recuperación. Entonces, nuestro negocio de banca privada ha tenido muy buenos resultados, y también, las inversiones.

-¿De algún sector en particular?

No, es en general. Invertimos en empresas financieras, fuera del Perú. También, en algunas empresas de tecnología que han tenido una recuperación. Lo mismo para el negocio de seguros. No solamente ha sido la ‘performance’ de menores provisiones y lo que mencionaba el banco, sino que también hemos tenido muy buenos resultados por el lado de las inversiones, que no sé si se van a repetir siempre. En banca privada, los activos bajo administración continúan en crecimiento; tuvieron un crecimiento de 14% año contra año, lo que demuestra que vamos en el camino correcto.

-Y, ¿qué se espera para la banca minorista?

Vemos crecimiento fuerte en el negocio hipotecario. Las tasas bajaron respecto a lo que había antes. Los clientes están volviendo.

-Hemos pasado de 12% a 8%, aproximadamente.

La baja de tasas, dado que bajó la inflación, es notable. Y el Banco Central también ha bajado la tasa de referencia. El potencial del hipotecario es inmenso. Perú tiene 34 millones de habitantes y 250.000 hipotecas. Chile tiene 18 millones de habitantes y tiene cerca de 1.800.000 hipotecas. Entonces podemos crecer seis veces con el doble de la población. Ese negocio viene creciendo bien e Interbank particularmente tiene una propuesta muy fuerte para los clientes ahí. Luego está consumo, con tarjetas de crédito, préstamos en efectivo y también, el negocio de créditos al empleado del sector público. Ese es el negocio que todavía no se recupera a la velocidad que creemos que se puede recuperar.

-Las personas están más cautas.

Los bancos están más cautos, la gente está más cauta. Creo que la luz ya se puso verde, pero todos los autos todavía no han avanzado. Tienen que ir avanzando de a pocos. Esperamos que esa recuperación se siga materializando hacia el segundo semestre. En el último trimestre hemos visto una recuperación en los créditos de consumo.

-Quizá después de las elecciones.

La recuperación debería seguir a pesar del ruido que pueda causar las elecciones. Podría ser que ese crecimiento se desacelere, pero no creo que tengamos que esperar hasta que pasen las elecciones para pensar en crecimiento.

-¿Las sinergias con Izipay han empujado de alguna manera estos resultados?

La adquisición (de Izipay) la lideró Carlos Tori (actual gerente general de Interbank) hace un par de años. Izipay es una propuesta en nuestro negocio de pagos muy importante; tiene una buena relación con los comercios. Tenemos más de 500.000 comercios y las sinergias se dan porque podemos ofrecerles servicios bancarios y financieros a esos clientes que usan Izipay como método para cobrar. Esos clientes están depositando los fondos que cobran en Interbank. El negocio de pagos es muy dinámico y creo que los ganadores van a ser los que tengan buenos activos de cara a los clientes.

-Quien es dueño de la plataforma de pago, es dueño del negocio.

Tal cual. Somos una plataforma financiera diversificada y nuestra responsabilidad es proponer la mejor oferta para los clientes. Hemos visto cómo han evolucionado las billeteras y lo que están evolucionando las nuevas tarjetas de crédito. Los bancos digitales están tratando de hacer cosas maravillosas tanto con pagos como con crédito. A través de IFS tenemos una posibilidad de seguir siendo muy competitivos y liderar el crecimiento en el Perú.

-La situación en Estados Unidos ha estado muy movida por el tema arancelario,y así también, la situación europea. ¿Vamos a seguir viendo un fortalecimiento de la renta fija por sobre la renta variable o ya estamos en un punto de quiebre?

La renta variable ha tenido un muy buen desarrollo en los últimos meses. La renta fija también. Todavía tiene espacio la renta fija para seguir mejorando y todo va a depender de hacia dónde vayan las tasas.

-Deberían bajar.

En teoría deberían bajar, pero hay eventos internacionales que podrían hacer que eso sea más lento.

-¿Preocupa el déficit fiscal? Las proyecciones oficiales son muy optimistas, dicen algunos.

Si ves los números, el Perú está, comparado con los países de la región y el mundo, en una situación privilegiada. Sin embargo, la fortaleza del Perú radica en la disciplina fiscal y macroeconómica, en la disciplina del manejo de las finanzas públicas. Entonces, cuando comenzamos a salirnos de los parámetros que nosotros mismos nos hemos puesto como objetivo, claramente preocupa, pero no de una manera inmediata. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que lo que nos ha traído hasta acá no se pierda. ¿Por que? Porque creo que hoy nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. No podemos relajar ese tipo de estándares.