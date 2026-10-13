Interseguro informó que el 7 de octubre detectó que un ciberdelincuente accedió de manera indebida a información almacenada en sus sistemas. La compañía señaló que activó sus protocolos de respuesta, detuvo el acceso no autorizado e inició una investigación para determinar el alcance del incidente de ciberseguridad.

En un comunicado compartido con este Diario el martes 13 de octubre, la aseguradora precisó que el incidente se produjo en sus propios sistemas y no involucró a otras entidades u organizaciones del holding. Asimismo, indicó que informó a las autoridades competentes y notificó a los clientes cuyos datos pudieron verse comprometidos.

Según el análisis realizado por la empresa hasta la fecha, la información involucrada corresponde principalmente a datos de identificación, datos de contacto y números de póliza. De acuedo a Interseguro, los datos afectados no incluyen información que permita realizar transacciones financieras ni operaciones relacionadas con sus seguros.

Interseguro responde a El Comercio

Este Diario se comunicó con la compañía para abordar este incidente de ciberseguridad. Al ser consultada sobre la fecha del acceso no autorizado a sus sistemas, Interseguro comentó que si bien el 7 de octubre detectaron el acceso no autorizado, no ha sido posible precisar desde cuándo se dio la vulneración, pues el evento continúa en investigación. Así también, la empresa indicó que aún no puede precisar la cantidad de clientes afectados o cómo se produjo el fallo también por estar en investigación.

De acuerdo con la alerta de ciberseguridad difundida el 13 de octubre de 2026, el grupo Direwolf incluyó a Interseguro en su portal de extorsión y afirmó que extrajo aproximadamente 2,5 terabytes de información. Esa publicación atribuye al supuesto incidente la exposición de archivos internos y registros vinculados con las operaciones de la aseguradora.

Respecto a la investigación de los hechos, señaló: la aseguradora ha dicho que “venimos avanzando nuestra propia investigación sobre el incidente. Como Interseguro no nos pronunciamos sobre información circulada por ciberdelincuentes en la ‘darkweb’. Hemos reportado la situación a los clientes y a las autoridades competentes, con transparencia y de manera oportuna en el plazo de ley”, remarcó.

La compañía agregó que brindará información ante cualquier actualización relevante.

Pólizas y coberturas no fueron afectadas

De otro lado, la compañía aseguró que las pólizas y coberturas de sus clientes no se han visto afectadas por el incidente. También sostuvo que la atención de siniestros y el pago de beneficios continúan operando con normalidad.

Interseguro ofreció disculpas a los clientes cuyos datos pudieron verse comprometidos y señaló que, desde la detección del acceso no autorizado, puso en marcha medidas para reforzar sus controles de seguridad y reducir posibles impactos.

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Entre las acciones ejecutadas figuran el bloqueo de los accesos comprometidos, la renovación masiva de credenciales y llaves de seguridad, y el fortalecimiento de los controles de protección de su infraestructura tecnológica.

La aseguradora añadió que mantiene un monitoreo continuo de sus sistemas y que incorporó especialistas internacionales para atender el incidente. Interseguro, en tanto, se comprometió a mantener informados a sus clientes y a las autoridades competentes ante cualquier actualización relevante sobre el caso.

Vale recordar que no es el único incidente que se ha producido en el grupo. Hace dos años atrás, en el 2024, en el mes de octubre, Interbank también vio vulnerados sus sistemas, que amenazó la filtración de datos personales de más de 3 millones de usuarios: nombres completos, números de tarjetas, teléfonos, fechas de nacimiento, documentos de identidad y hasta detalles de diversas transacciones bancarias. En ese entonces, la entidad confirmó que “un tercero” había accedido a cierta información con el objetivo de extorsionarlos.