Interseguro confirma incidente de ciberseguridad: datos de identificación, contacto y pólizas estarían comprometidos. (Foto: Andina)
Interseguro confirma incidente de ciberseguridad: datos de identificación, contacto y pólizas estarían comprometidos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Interseguro informó que el 7 de octubre detectó que un ciberdelincuente accedió de manera indebida a información almacenada en sus sistemas. La compañía señaló que activó sus protocolos de respuesta, detuvo el acceso no autorizado e inició una investigación para determinar el alcance del incidente de ciberseguridad.

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