Cabe recordar que la semana pasada una tormenta inundó Piura y afectó a 153 centros de salud, dejando siete destruidos y nueve inhabitables. Asimismo se han visto dañados 164 colegios, 52 locales comunales y 17 locales municipales. Piura fue, además, una de las regiones más afectadas por las lluvias e inundaciones de marzo.

El domingo pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una lista del avance de ejecución para “la atención a la emergencia por lluvias” de los gobiernos subnacionales de Piura. Según indicó, entre enero y abril de este año ejecutaron el 13% de S/94 millones disponibles. Esta información contempla el presupuesto para proyectos y actividades, es decir, se incluyen los recursos destinados a la contratación de personal.

Considerando únicamente el dinero para proyectos, el Gobierno Regional de Piura cuenta con S/41 millones y ha devengado S/4 millones hasta el 10 de abril del 2023. En tanto, los gobiernos locales de esta región disponen de S/22 millones para proyectos y solo ejecutaron S/3 millones.

El gobierno regional y los gobiernos locales de Piura cuentan con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" de más S/94 millones. Sin embargo, a la fecha el avance de ejecución del PIM es de 13%. pic.twitter.com/8wBwLtIXEv — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) April 9, 2023 >

“Convocamos al gobierno regional y gobiernos locales de Piura a ejecutar sus recursos y atender las necesidades producto de la emergencia. Desde el MEF la total disponibilidad para transferir los recursos necesarios, así brindar la asistencia técnica requerida”, señaló la entidad en su cuenta de Twitter.

Prevención

Para Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Universidad Católica, la baja ejecución presupuestal a lo largo de los años se debe a que los encargados de tomar decisiones en los gobiernos subnacionales no están capacitados para liderar proyectos de esta magnitud y porque no se tiene una cultura de prevención de siniestros.

“Lo que pasa es que nosotros no tenemos una cultura de prevención. El sistema de prevención de riesgos de desastres se activa una vez ya está el desastre, una vez ya pasaron las lluvias e inundaciones. Como las obras de prevención no generan rédito político, no es una prioridad para las autoridades, sino que buscan medidas más inmediatistas, no contemplan la planificación a mediano o largo plazo”, explicó.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, la situación en Piura se explica por el presupuesto que no se ejecutó a lo largo de los años. Según el MEF, en 2022 la región dispuso de más de S/69 millones para la atención de desastres y solo utilizó S/36 millones. En tanto, los gobiernos locales ejecutaron S/9 millones de los S/11 millones que tenían disponibles. En ese sentido, coincidió en que el principal problema es la gestión del presupuesto asignado.

Asimismo, advirtió que los gobiernos subnacionales no invierten lo suficiente en los estudios de preinversión de los proyectos. Esto impide una prevención efectiva.

“Lo cierto es que hubo una rotación altísima de autoridades técnicas en los últimos años en los Gobiernos Regionales, casi a la par que en el Ejecutivo. No hubo una continuidad en las cabezas y por eso se gastó el presupuesto donde no se debió o lo gastaron en intervenciones no vinculadas a la prevención y por eso estamos como estamos”, indicó.

Desde 2017 el Gobierno Regional de Piura contó con S/212 millones de presupuesto para estudios de proyectos de preinversión para la atención de desastres y solo ejecutó S/43 millones, alrededor del 20%. En el 2021 y 2023 no se le asignaron recursos para este concepto.

Paro regional

Un grupo de alcaldes distritales y provinciales de Piura anunciaron que apoyarían el paro convocado por diversos actores civiles de la región para el próximo 18 de abril. Las autoridades reclaman que el Ejecutivo todavía no oficializó a través de una Decreto Supremo su compromiso de financiar las modificaciones presupuestales que vienen realizando para financiar la atención de los desastres naturales.

“El presupuesto de este año para la atención de desastres fue asignado por la gestión pasada y, cuando pasaron las inundaciones, a los pocos días todo ese presupuesto se agotó. El MEF indicó que iba a liberar hasta S/500 millones de otras partidas para que las autoridades puedan financiar, pero hasta ahora no ve un compromiso real que confirme que esas partidas serán devueltas”, comentó Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura.

Según Bereche, la Cámara no considera que sea un buen momento para la realización de un paro, pero indicó que es probable que incluso el sector privado se sume a la paralización.

“No es oportuno el paro regional, pero entendemos el reclamo de los alcaldes y el Gobierno Regional. Hago un llamado al Gobierno para que den claridad sobre cómo se realizará la devolución y acompañen a los alcaldes en ese proceso”, agregó.