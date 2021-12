Conforme a los criterios de Saber más

Entre enero a octubre del presente año, las inversiones ejecutadas y valorizadas en las infraestructuras de transportes concesionadas sumaron US$ 643,26 millones, lo que significó un crecimiento de 111,8% con respecto al mismo período del 2020, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Las concesionarias de carreteras registraron el mayor nivel de avance con el 463,4% (US$ 284,92 millones), seguidas de ferrocarriles y Metro de Lima con 59% (US$ 274,74 millones) y el sector portuario con 22,4% (US$ 79,97 millones).

El crecimiento de la inversión en la infraestructura vial se explicó, principalmente, por la ejecución de obras en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (US$ 180,86 millones), IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari (US$ 44,26 millones) y la Red Vial N° 4: Pativilca-Puerto Salaverry (US$ 23,82 millones).

Ositrán indicó que las empresas concesionarias de las vías férreas registraron inversiones impulsadas solo por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima .

Asimismo, en las inversiones en puertos destacaron los capitales colocados en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 59,18 millones) y en el Terminal de Contenedores Muelle Sur del Puerto del Callao (US$ 9,07 millones).

Inversiones acumuladas

La inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publico-Privada (APP) hasta octubre del 2021, en 32 contratos de concesión bajo el ámbito del Ositrán, alcanzaron US$ 9.851,2 millones, lo que representó el 59,33% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

El mayor dinamismo de estas inversiones se refleja en la red vial con US$ 4.608,4 millones ejecutados, seguido del sector portuario con US$ 1.750,5 millones, ferrocarriles y el Metro de Lima y Callao con US$ 2.938,5 millones y aeropuertos con capitales por US$ 552 millones.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representó el 92,40%, seguido por los capitales en puertos 60%, ferrocarriles y el Metro de Lima y Callao 48,83% y aeropuertos 21,49%.

