Unos 843.000 niños de inicial y primaria estudian en escuelas públicas con alto riesgo de colapso

Retos en vacunación

Aunque la vacunación completa en niños alcanzó su nivel más alto en el 2024, uno de cada tres continúa sin recibirlas oportunamente, lo que compromete su inmunidad contra las enfermedades y la prevención de los brotes. Además, siete de cada 10 menores aún no asisten a los controles completos de crecimiento, que son críticos para el seguimiento de su adecuado desarrollo y la detección temprana de patologías.

Persistencia de la anemia

El 35% de los niños padece de anemia y compromete su desarrollo cognitivo, capacidad física y aprendizaje. Esta condición perpetúa desigualdades y evidencia profundas diferencias en áreas urbanas ( 31%) y rurales ( 45%), además de regionales: en Lima Metropolitana afecta a uno de cada cuatro menores; mientras que en Puno y Loreto, a más de la mitad. A ello se suma la desnutrición crónica, que afecta al 12,1% de los niños y es más grave en la Amazonía.

Mortalidad más alta en la región

El panorama de la salud de los niños se agrava al comparar la mortalidad neonatal e infantil del Perú con otros países. En el 2023, se registraron 13,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos menores de 1 año, y 7,8 en menores de 28 días, cifras superiores a las de Chile, Colombia y México. Ello responde, entre otras causas, al bajo peso al nacer: en el 2024, el 7% de recién nacidos tuvo un peso bajo (menos de 2,5 kg), proporción que llega al 9% en el quintil más pobre.

Avance en cobertura de educación

El Perú ha logrado avances importantes en la cobertura educativa: al 2024, el 98% de los niños están matriculados en primaria y el 94% concluye este nivel a tiempo, muy por encima de los niveles del 2004 ( 91% y 69%). Estos resultados contrastan con la población satisfecha con el servicio provisto por las escuelas públicas, que cayó de 49% a 35% en la última década.

Rezagos en calidad e infraestructura

El aprendizaje escolar sigue rezagado. Menos del 30% de alumnos de cuarto de primaria en colegios públicos alcanzó un nivel satisfactorio en lectura y matemática en el 2024, por debajo de los colegios privados. En infraestructura, 843.000 niños estudian en escuelas públicas de inicial y primaria con alto riesgo de colapso, lo que equivale a 23,7% de los estudiantes. En Cajamarca, Amazonas y Apurímac, dicha cifra supera el 35%.