En ese contexto con opiniones opuestas, Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, considera que los reclamos de las autoridades son válidos, pero advierte que no es el momento adecuado para la realización de un paro regional.

—¿Por qué los Gobiernos Regionales y Locales de Piura tienen una ejecución presupuestal tan baja? ¿En qué fallan las autoridades?

Las nuevas autoridades asumieron el 1 de enero sus funciones y cada entidad de los Gobiernos Regionales y Locales tiene una partida para la atención de desastres. Eso se presupuestó el año pasado, durante las gestiones pasadas. Cuando llegó la emergencia se usó este presupuesto inmediatamente y a los pocos días se agotó.

"El MEF no ha transferido a los Gobiernos Regionales ningún dinero. Lo que ha hecho es que les liberó hasta S/500 millones para que puedan usar las partidas de otros proyectos"

—Pero aún así el MEF publicó que los Gobieros Regionales y Locales de Piura tienen alrededor del 10% en promedio de ejecución para la partida de desastres.

El MEF no ha transferido a los Gobiernos Regionales ningún dinero. Lo que ha hecho es que les liberó hasta S/500 millones para que puedan usar las partidas de otros proyectos u obras de las entidades públicas y que sean usadas en la emergencia. No es que el Gobierno haya transferido, no se ha transferido ni un centavo.

El reclamo de los alcaldes radica en que hasta el día de hoy no tienen confirmación de que será devuelto el dinero de esas partidas de obras que van a dejar de hacer porque ahora están presupuestadas para atender a la emergencia. Requieren de una seguridad de que los montos van a ser devueltos porque las partidas impactadas son de educación, salud, transporte, energía y minas, desarrollo de las regiones.

—El Ejecutivo ya indicó que iban a hacer la transferencia para la atención de desastres. ¿Por qué se sigue reclamando entonces?

No es tanto así porque no se han trasferido los recursos. Tienen una promesa de devolución que hasta el día de hoy [el 10 de abril] no se ha devuelto ni un centavo. La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, me indicó que el MEF va a transferir una partida de S/50 millones a los municipios distritales y provinciales para directamente puedan ser utilizados en proyectos y reconstrucción de los desastres, pero eso va a ser a partir de ahora.

—Diversos alcaldes se han pronunciado a favor del paro regional convocado para el próximo 18 de abril. ¿Es el momento propicio?

Como no han recibido ninguna transferencia y les es insuficiente su partida para emergencias, nuestros alcaldes reclaman que necesitan la devolución. Nosotros creemos que en estas circunstancias no es oportuno ni adecuado un paro regional, pero entendemos el reclamo de los alcaldes y el Gobierno Regional hacia el Gobierno Central .

—¿Lo que buscan es que en la práctica les devuelvan el dinero que utilizaron de otras partidas para atender la emergencia?

Quieren que se asegure mediante un Decreto Supremo que establezca la devolución. Se preguntan cómo se va a cumplir con lo presupuestado en los otros sectores si se están usando sus partidas para la emergencia. Por ese motivo, hago un llamado al MEF para que den claridad sobre cómo se realizará la devolución y orienten y acompañen a los alcaldes en el proceso de devolución de su presupuesto.

—¿El sector privado se va a sumar a la protesta?

No tengo detalles del paro, pero creo que la sociedad civil y el sector privado se van a unir. También creo que todavía puede evitarse la propuesta. El ministro de Economías y Finanzas debe pronunciarse y tener claridad sobre la devolución. Una convulsión social es lo último que debe suceder, pero está en las manos del MEF.